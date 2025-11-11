北、東今風雨最明顯！南台明風雨轉強 颱風論壇：GoogleAI估鳳凰登陸屏東

鳳凰預計明天凌晨暴風圈逐步籠罩南部及台東陸地，傍晚左右於「台南至屏東」間登陸。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

隨著所處的環境變差，鳳凰颱風今（11日）上午減弱為輕度颱風，不過仍持續朝台灣接近，今北、東風雨最明顯，預估明（12日）晨暴風圈逐步籠罩南部及台東陸地，GOOGEL AI預報颱風將從屏東登陸，明下午起南部風雨將逐步增強。

根據中央氣象署觀測顯示，輕颱鳳凰今上午9點的的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」發文指出，鳳凰颱風在北上靠近台灣的過程中，隨著所處的環境變差，將緩步減弱，暴風圈也會縮小；預計明天凌晨暴風圈逐步籠罩南部及台東陸地，傍晚左右於「台南至屏東」間登陸。

不過如果偏東幅度大，登陸點會調整到高屏沿海，深夜於花東之間出海，隨後加速往東北離開，「颱風論壇」指出，目前GOOGEL AI預報颱風將從屏東登陸。

「颱風論壇」指出，今為北部、東部風雨最明顯時刻，明則因風向與地形關係，短暫緩和，週四（13日）清晨風雨再起。南部風雨最明顯時刻則是颱風本體接近的明下午至週四凌晨之間。中部地區則在明傍晚至週四凌晨有風雨，但若登陸位置偏南，則屬於間歇陣雨及陣雨。

