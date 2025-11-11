新北今年拾獲47條寵物蛇 動保處推非犬貓寵物登記獲新北幣

為防止寵物蛇逃逸及遭棄養，動保處除呼籲飼主強化飼養設備安全，也推動「非犬貓類寵物登記制度」，前500名登記者可獲新北幣300點。（動保處提供）

今年氣候異常炎熱，蛇類活動明顯增加，根據新北市動物保護防疫處截至目前已拾獲47條寵物蛇，光是8至10月就佔半數以上，平均每4天就有1條寵物蛇在外流竄。為防止寵物蛇逃逸及遭棄養，動保處除呼籲飼主強化飼養設備安全，也推動「非犬貓類寵物登記制度」，前500名登記者可獲新北幣300點。

動保處長楊淑方指出，相較前兩年，2023年拾獲42條、2024年52條，拾獲地點遍及公園、社區花圃與民宅。為提升寵物逃逸後尋回機率，市府推動「非犬貓類寵物登記制度」，即日起至今年底止，前500名完成登記者可獲新北幣300點。希望透過登記機制，強化飼主管理責任，減少寵物逃逸或遭棄養情形。

請繼續往下閱讀...

楊淑方表示，拾獲的蛇種包含玉米蛇、帝王奶蛇、球蟒、黑王蛇及紅尾蚺等，雖多數無毒且性情溫馴，但具強大攀爬、鑽洞及擠壓能力，若飼養設備縫隙過大、蓋子未鎖或損壞，極易逃脫。提醒飼主應在確保通風的前提下，使用堅固、密合並具鎖扣的飼養設備，並定期檢查是否有鬆動、破洞或空隙，防止逃逸。

台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，寵物蛇壽命約10至20年，體長從1公尺至5公尺不等，飼養成本包括空間、餌料及醫療支出。若飼主在未充分了解需求下衝動購買，常因體型過大、家人反對或飼養成本過高而無法繼續照顧。呼籲飼主切勿任意棄養，如確實無法照護，應尋求他人接手。新北市動保處官網亦提供蛇類飼養指引供民眾參考。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法