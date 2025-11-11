為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北今年拾獲47條寵物蛇 動保處推非犬貓寵物登記獲新北幣

    2025/11/11 09:18 記者羅國嘉／新北報導
    為防止寵物蛇逃逸及遭棄養，動保處除呼籲飼主強化飼養設備安全，也推動「非犬貓類寵物登記制度」，前500名登記者可獲新北幣300點。（動保處提供）

    為防止寵物蛇逃逸及遭棄養，動保處除呼籲飼主強化飼養設備安全，也推動「非犬貓類寵物登記制度」，前500名登記者可獲新北幣300點。（動保處提供）

    今年氣候異常炎熱，蛇類活動明顯增加，根據新北市動物保護防疫處截至目前已拾獲47條寵物蛇，光是8至10月就佔半數以上，平均每4天就有1條寵物蛇在外流竄。為防止寵物蛇逃逸及遭棄養，動保處除呼籲飼主強化飼養設備安全，也推動「非犬貓類寵物登記制度」，前500名登記者可獲新北幣300點。

    動保處長楊淑方指出，相較前兩年，2023年拾獲42條、2024年52條，拾獲地點遍及公園、社區花圃與民宅。為提升寵物逃逸後尋回機率，市府推動「非犬貓類寵物登記制度」，即日起至今年底止，前500名完成登記者可獲新北幣300點。希望透過登記機制，強化飼主管理責任，減少寵物逃逸或遭棄養情形。

    楊淑方表示，拾獲的蛇種包含玉米蛇、帝王奶蛇、球蟒、黑王蛇及紅尾蚺等，雖多數無毒且性情溫馴，但具強大攀爬、鑽洞及擠壓能力，若飼養設備縫隙過大、蓋子未鎖或損壞，極易逃脫。提醒飼主應在確保通風的前提下，使用堅固、密合並具鎖扣的飼養設備，並定期檢查是否有鬆動、破洞或空隙，防止逃逸。

    台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，寵物蛇壽命約10至20年，體長從1公尺至5公尺不等，飼養成本包括空間、餌料及醫療支出。若飼主在未充分了解需求下衝動購買，常因體型過大、家人反對或飼養成本過高而無法繼續照顧。呼籲飼主切勿任意棄養，如確實無法照護，應尋求他人接手。新北市動保處官網亦提供蛇類飼養指引供民眾參考。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播