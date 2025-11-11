嘉義縣部落旅遊節12/6、7日登場 深入探索阿里山原民文化

YUYUPAS優遊吧斯可瞭解鄒族文化。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局將於12月6日、7日在逐鹿文創園區舉辦「2025嘉義縣部落旅遊節」，融合鄒族部落文化特色，規劃多元豐富的展演、市集及文化體驗內容，邀請全國民眾一同走進阿里山，感受鄒族山林文化的深厚底蘊與獨特魅力。

達邦、特富野、里佳、來吉、樂野、逐鹿、新美、山美與茶山部落將出席市集，販售花粉米餅、森林蜜啤酒、香糖、皮雕工藝品、原木手作等農特產與文創商品，並推出「傳統服飾體驗」、「獵物綑綁教學」、「成年禮（打屁股）」、「傳統射箭」、「手搗麻糬」、「絹印提袋」、「山豬鑰匙圈彩繪」、「手洗愛玉」、「梅花鹿餵食」等9項免費體驗。

嘉義縣文觀局也推薦遊客可規劃「樂野—里佳二日遊」行程，深度旅遊體驗鄒族部落，旅程首站可造訪「YUYUPAS優遊吧斯」，園區以五座仿鄒族傳統茅草屋建構，融合鄒族歌舞展演、風味餐與高山茶、咖啡體驗，是了解鄒族文化的最佳起點；宛如童話場景的「阿將的家」，則以石砌建築、慵懶貓咪與雲霧繚繞的夢幻氛圍聞名，是旅人最愛的熱門打卡點。

瞭解阿里山咖啡文化可到阿里山精品咖啡的代表品牌「鄒築園」，從豆種選育、烘焙到品飲皆展現專業職人精神；到「金皮雕工作室」遊客可親手體驗皮雕敲打創作，為旅程留下專屬回憶。第二天可安排到里佳部落的「嘉娜百藝工坊」，體驗染布、手洗愛玉與咖啡烘豆等手作活動。

嘉義縣文觀局說，阿里山沿線有許多美食，「石桌羊肉店」以現宰帶皮羊肉聞名，肉質軟嫩Q彈；「街角永富苦茶油雞」以苦茶油雞與山葵煮雞湯展現山區料理特色；「林園茶香美食田媽媽」將自家茶葉入菜，創造風味獨具的創意料理。

嘉義縣文觀局表示，部落旅遊節是文化盛會，更是推動永續觀光與文化保存的重要行動，推廣「樂野至里佳」二日遊路線期盼帶動部落觀光產業發展，邀請民眾來參與。

里佳部落的嘉娜百藝工坊可體驗咖啡烘豆。（嘉義縣政府提供）

阿將的家造型獨特。（嘉義縣政府提供）

阿里山沿線美食街角永富苦茶油雞。（嘉義縣政府提供）

