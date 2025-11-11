鳳凰颱風雨先到！花蓮馬太鞍溪涵管便道遭淹沒

今早有民眾前往台九線花蓮馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中。（民眾提供）

首次上稿 08:59

更新時間 10:25

鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，今天（11／10）花蓮縣部分地區出現大雨，依據氣象署雨量監測資料，萬榮鄉山區測站截至上午八點，24小時累積雨量已達270mm，而今早有民眾前往台九線馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中，也看到靠近光復端的引道被沖垮，不過目前水勢很大，仍要等大水退去後才能確定實際狀況。

交通部今早在中央災害應變中心第二次工作會報中指出，馬太鞍溪河床便道目前維持封閉當中，目前觀測到溪水溢流過去，北上車道有部分毀損，南下車道溢流淹過去，實際狀況還要等大水退去才能確定。

花蓮縣政府今早指出，「台9線228k+500~236K+500馬太鞍溪河床便道」，禁止人車通行，縣內道路橋梁管制狀況，萬榮鄉「花45」鄉道實施預警性封閉；玉里鎮高寮便道、赤科山產業道路實施預警性封閉；富里鄉崙天便道、六十石山產業實施預警性封閉；花蓮市石壁部堂前防汛道路實施預警性封閉，目前全縣土石流潛勢區域及堰塞湖保全戶總撤離人數含垂直避難7442人，總收容人數785人。

馬太鞍溪便道管制中，建議改道路線如下，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。縣府指出，災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999，停電或電線掉落問題，可撥打台電搶救專線1911。

