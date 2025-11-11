為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風雨先到！花蓮馬太鞍溪涵管便道遭淹沒

    2025/11/11 10:25 記者王錦義／花蓮報導
    今早有民眾前往台九線花蓮馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中。（民眾提供）

    今早有民眾前往台九線花蓮馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中。（民眾提供）

    首次上稿 08:59
    更新時間 10:25

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，今天（11／10）花蓮縣部分地區出現大雨，依據氣象署雨量監測資料，萬榮鄉山區測站截至上午八點，24小時累積雨量已達270mm，而今早有民眾前往台九線馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中，也看到靠近光復端的引道被沖垮，不過目前水勢很大，仍要等大水退去後才能確定實際狀況。

    交通部今早在中央災害應變中心第二次工作會報中指出，馬太鞍溪河床便道目前維持封閉當中，目前觀測到溪水溢流過去，北上車道有部分毀損，南下車道溢流淹過去，實際狀況還要等大水退去才能確定。

    花蓮縣政府今早指出，「台9線228k+500~236K+500馬太鞍溪河床便道」，禁止人車通行，縣內道路橋梁管制狀況，萬榮鄉「花45」鄉道實施預警性封閉；玉里鎮高寮便道、赤科山產業道路實施預警性封閉；富里鄉崙天便道、六十石山產業實施預警性封閉；花蓮市石壁部堂前防汛道路實施預警性封閉，目前全縣土石流潛勢區域及堰塞湖保全戶總撤離人數含垂直避難7442人，總收容人數785人。

    馬太鞍溪便道管制中，建議改道路線如下，花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。縣府指出，災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999，停電或電線掉落問題，可撥打台電搶救專線1911。

    今早有民眾前往台九線花蓮馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中。（民眾提供）

    今早有民眾前往台九線花蓮馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中。（民眾提供）

    今早有民眾前往台九線花蓮馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中。（民眾提供）

    今早有民眾前往台九線花蓮馬太鞍溪便道旁堤防查看，發現溪底涵管便道全部淹沒在洪水中。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播