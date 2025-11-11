高捷車站裝「電視」？ 高捷︰列車動態圖測試中

高捷在三處可轉乘輕軌的捷運站裝設電視機，提供輕軌列車進站時間與擁擠程度。（侯姓民眾提供）

高雄捷運R13凹仔底站近期出現「電視機」！？螢幕上顯示輕軌列車下一班進站時間、以及車廂內擁擠程度；高捷指出，這是列車動態圖、還在測試中。

有乘客注意到，高捷R13站內近期出現一台電視機，螢幕上出現輕軌列車圖，除顯示順行、逆行下一班車進站（愛河之心站）時間，還以顏色顯示車廂內人數概況。

高捷說明，這是「高擬真3D高雄捷運數位孿生實證暨國際推展計畫」其中的試辦項目，目前有擺放電視顯示輕軌列車擁擠度的車站，首波以輕軌轉乘站為主，分別為R13、R6、O1三個站。

高捷指出，未來使用高雄捷運APP點選列車動態圖中的輕軌列車，每一部也都能顯示時間與顏色，而捷運列車在APP上，目前僅有部分列車能顯示擁擠度。

因為經過長達一年測試後，捷運在地下段、高架段的傳輸架構較輕軌不同，現階段仍持續更換、調整通訊傳輸設備進行測試，預計半個月後捷運列車部分在APP也能恢復擁擠度顯示。

高市議員張博洋日前質詢時曾指出，許多民眾從捷運轉乘輕軌、台鐵轉乘輕軌時，在準備出站體卻無法得知輕軌即時到站資訊，例如紅線凹子底站轉乘輕軌，建議高雄捷運、台鐵轉乘輕軌的站點應廣設即時資訊看板，提升旅客出行體驗、減少焦慮感，也能增加出行效率。

交通局長張淑娟當時答詢表示，目前高雄各捷運站已有公車轉乘資訊面板，顯示該處出口的公車路線和到站資訊，但仍未建置輕軌資訊，市府將會和高雄捷運公司討論，在市府租用的LED面板上加入輕軌資訊，工程處理上不難，但台鐵各站點需考量成本，未來會再和台鐵協商。

高捷在可轉乘輕軌的捷運站內架設電視螢幕，播放輕軌站下班列車進站時間與擁擠程。（記者王榮祥攝）

