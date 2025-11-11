鳳凰颱風來襲 嘉義縣劃定危險警戒區範圍

嘉義縣長翁章梁昨到朴子市竹村里視察防汛整備工作。（記者林宜樟攝）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署預報將會對台灣造成影響，嘉義縣政府昨晚成立災害應變中心「三級開設」，由消防局人員先行進駐作業，同時其他各防災業務單位亦應成立內部緊急應變小組，啟動相關權責作為，並公告劃定東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為「危險警戒區域範圍」，限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

嘉義縣長翁章梁昨到朴子市竹村里視察防汛整備情形，縣府表示，已通報各鄉鎮市公所及廠商完成防汛整備，轄內279座抽水站抽水站、684座水門及301部移動式抽水機均已待命，且縣內各大滯洪池已降至最低水位，防汛物資本府備有沙包20000個、太空包2000個及防水擋板5081片。

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，因應鳳凰颱風來襲，阿里山國家森林遊樂區自今天下午5點預警性休園，如提前發布陸上颱風警報則立即休園，阿里山國家森林遊樂區、臺灣一葉蘭自然保留區、眠月線及林業保育署嘉義分署轄下自然步道同步預警性暫停開放。

嘉義縣政府公告鳳凰颱風危險警戒區域範圍。（嘉義縣政府提供）

