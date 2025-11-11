為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 嘉義縣劃定危險警戒區範圍

    2025/11/11 08:47 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁昨到朴子市竹村里視察防汛整備工作。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁昨到朴子市竹村里視察防汛整備工作。（記者林宜樟攝）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署預報將會對台灣造成影響，嘉義縣政府昨晚成立災害應變中心「三級開設」，由消防局人員先行進駐作業，同時其他各防災業務單位亦應成立內部緊急應變小組，啟動相關權責作為，並公告劃定東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為「危險警戒區域範圍」，限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

    嘉義縣長翁章梁昨到朴子市竹村里視察防汛整備情形，縣府表示，已通報各鄉鎮市公所及廠商完成防汛整備，轄內279座抽水站抽水站、684座水門及301部移動式抽水機均已待命，且縣內各大滯洪池已降至最低水位，防汛物資本府備有沙包20000個、太空包2000個及防水擋板5081片。

    農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，因應鳳凰颱風來襲，阿里山國家森林遊樂區自今天下午5點預警性休園，如提前發布陸上颱風警報則立即休園，阿里山國家森林遊樂區、臺灣一葉蘭自然保留區、眠月線及林業保育署嘉義分署轄下自然步道同步預警性暫停開放。

    嘉義縣政府公告鳳凰颱風危險警戒區域範圍。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府公告鳳凰颱風危險警戒區域範圍。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播