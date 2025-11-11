50元換100元！ 雲林3公有零售市場「好市加倍Go」活動開跑

民眾凡在活動指定日期，到3處指定市場購物，並自備環保用品，即可用50元現金獲得100元兌換券。（圖由雲林縣政府提供）

為鼓勵民眾走入公有零售市場，帶動地方消費活力，雲林縣府11月起走入3鄉鎮市場，舉辦3場「雲林有好市～好市加倍Go！」，凡進入公有市場購物，並自備環保袋、環保杯或環保餐具組等環保用品，即可用50元現金獲得100元兌換券，邀請民眾以實際行動支持在地傳統市場攤商。

縣府建設處長廖政彥表示，今年雲林縣多處公有市場在經濟部支持下成果豐碩，其中褒忠及莿桐公有市場都獲得「美學導入暨攤鋪位優化輔導計畫」補助，市場整體意象、指標及視覺識別皆大幅提升，展現傳統市場結合美學的新樣貌；另外虎尾第一公有市場則成功爭取「環境品質提升輔導計畫」經費，強化原本市場部分建物結構、優化環境與公共設施，營造更乾淨、明亮購物空間。

廖政彥表示，為讓民眾看見傳統老市場煥發新活力，這次舉辦「雲林有好市～好市加倍Go！」活動，以「消費加倍‧幸福加倍」為主軸，邀請民眾以實際行動支持在地傳統市場攤商，因此11月8、15日、22及29日在虎尾第一公有市場、褒忠及莿桐公有市場舉辦。民眾在活動日上午前往指定市場購物，並自備環保袋、環保杯或環保餐具組等環保用品，即可至活動服務台以現金50元銅板兌換100元「好市加倍券」一張，數量有限。

縣長張麗善表示，盼環保消費行動結合購物回饋，不僅鼓勵民眾多到活動市場採買，也倡導綠色生活、減塑愛地球的理念。

