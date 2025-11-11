圖輯》新北耶誕城開箱！正妹朝聖打卡點 夢幻馬戲燈海＋飄雪......

新北耶誕城以「趣味馬戲」為主題，燈區結合動態機械與夢幻光影，打造最具童趣的耶誕打卡熱。（記者王藝菘攝）

2025新北歡樂耶誕城提前開箱啦！新北市觀光旅遊局邀媒體搶先直擊，今年以「趣味馬戲」為主題，整座耶誕城化身夢幻舞臺，從閃閃燈海到會動的機械裝置，都充滿童趣與浪漫氣息。

最吸睛的主燈「歡樂馬戲棚」結合市府北面牆的燈光秀，音樂與光影同步躍動，彷彿馬戲團登場的序幕瞬間拉開，璀璨耀眼。站前廣場的「魔幻時鐘塔」則是人氣拍照點，轉動的齒輪、會開禮物盒的巧思，加上可愛角色不時登場揮手，搭配飄落的雪花，浪漫氛圍滿點，讓人忍不住牽起身旁另一半的手，一起感受冬夜的幸福溫度。

今年更加入不少可愛又療癒的裝置，像府中廣場的「LINE FRIENDS歡樂摩天輪」，角色們乘坐在緩緩轉動的車廂中，向遊客揮手微笑，無論白天或夜晚都超萌必拍。還有捷運板橋站南廣場的「耶誕精靈馬戲派對」、板橋車站東二門的「天際軌道列車」、以及中山路上的「神奇魔術帽」與「大象轉轉球」等，都讓人感受到滿滿節慶驚喜。

當夜幕降臨，整座耶誕城被燈海包圍，光影交錯間彷彿雪國童話般浪漫，笑聲、音樂與閃耀燈光交織成最動人的冬夜景色，提前替這座城市揭開溫暖又歡樂的耶誕序曲。

「2025新北歡樂耶誕城」搶先開箱，繽紛燈海與馬戲造景吸引不少遊客駐足拍照，現場充滿節慶與浪漫氣息。（記者王藝菘攝）

以馬戲團為靈感的主題燈區亮相，搭配耶誕角色造景與音樂律動，營造歡樂又夢幻的節慶氛圍。（記者王藝菘攝）

現場五光十色的燈飾與飄雪特效，讓夜晚板橋化身浪漫童話世界，成為情侶與遊客必訪的冬季景點。（記者王藝菘攝）

繽紛馬戲棚、魔幻時鐘塔、療癒摩天輪通通登場，今年耶誕打卡熱點非這裡莫屬。（記者王藝菘攝）

