布拉格動物園悼台灣穿山甲離世 稱其占歷史特殊地位

布拉格動物園穿山甲「潤喉糖」9日不幸離世，園方強調「潤喉糖在布拉格動物園的歷史上占極為特殊的地位」。（圖擷取自臉書Zoo Praha）

布拉格動物園9日於官網發布新聞稿，雌性短尾穿山甲「潤喉糖」9日不幸離世，並強調，「潤喉糖在布拉格動物園的歷史上占極為特殊的地位」，同時提到園方將持續進行穿山甲的繁殖工作。

台北市立動物園於2022年4月將雄性穿山甲「果寶」（Guo Bao）與雌性穿山甲「潤喉糖」（Run Hou Tang）借殖布拉格動物園，為台北與布拉格兩市姐妹情誼的象徵。

布拉格動物園指出，潤喉糖在9日中午前離世，飼養團隊早在9月底便注意到潤喉糖出現健康問題，主要表現為食慾不振。潤喉糖在生前接受一系列詳細檢查，並透過展區攝影系統進行全天候監控。

園方表示，牠的健康狀況與治療計畫全程與台北市立動物園專家密切合作，台北市立動物園在照護穿山甲具豐富經驗。巧合的是，台北市立動物園的一位獸醫當時正在布拉格進行交流訪問，因此能親自參與潤喉糖的治療過程。

園方表示，潤喉糖的健康狀況在10月初曾短暫好轉，開始少量進食，但在月中再次起伏不定。後來經再次麻醉檢查並取樣分析，結果顯示其肝臟受損嚴重。根據國際對穿山甲肝臟疾病的研究，治癒機率極低。

園方強調，儘管獸醫團隊不斷嘗試治療，並多次以胃管進行人工餵食，最終仍無法挽回牠的生命。最終死因將待後續解剖確認，並澄清潤喉糖在死亡時並未懷孕。

園方表示，潤喉糖於2017年9月2日出生於台北市立動物園，2022年4月與雄性穿山甲「果寶」一同抵達布拉格動物園。2023年2月，潤喉糖在布拉格誕下雌性穿山甲寶寶「松果」（?i?ka），成為歐洲首隻成功繁殖的短尾穿山甲。隔年7月，牠再度產下一隻雌性穿山甲寶寶Connie。

園方表示，潤喉糖的到來不僅為園區建立短尾穿山甲的繁殖奠定基礎，更促進捷克社會對穿山甲的認識與保育意識。牠的故事吸引眾多遊客參加「與穿山甲共進早餐」等教育體驗活動，進一步推廣野生動物保護理念。

布拉格動物園說，「潤喉糖在布拉格動物園的歷史上占有極為特殊的地位」。

園方強調，「布拉格動物園的穿山甲繁殖工作將持續進行。該物種的歐洲瀕危物種保育計畫（EEP）由台北市立動物園負責協調，布拉格動物園正就當前情況與其密切磋商」。

