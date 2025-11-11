嘉市推防詐6法寶 首要申辦「地籍異動即時通」

嘉市地政事務所主任孫煜勝說明「地籍異動即時通」等6項防詐法寶。（嘉市政府提供）

嘉義市政府攜手宮廟、金融機構等多方合作，推出便民措施「地籍異動即時通」等6項防詐法寶，強化民眾防詐意識，同時推出「防詐送好康」，即日起至年底止，在嘉邑玉皇宮完成線上防詐問卷，即可兌換精美小禮物，還可週週抽聯名紀念品，包括大白熊禮盒、抱枕、咖啡杯、自動攪拌杯等。

市長黃敏惠昨（10）日在「反詐神隊友，守護房產有法寶」活動上表示，嘉市推出「地籍異動即時通」、「住址隱匿」、「165打詐儀錶板」、「主動關懷高風險案件」、「智能櫃員機數位雙驗證」以及「雙地政士服務」等6項防詐法寶，讓民眾更容易掌握防詐新知，降低遭詐騙風險。

防詐法寶首要措施「地籍異動即時通」，提醒民眾申辦「地籍異動即時通」後，只要不動產發生移轉、設定抵押、書狀補給或預告登記等情況，系統將於收件及異動完成時即時通知登記名義人，讓民眾隨時掌握房產權利變動狀況，以達有效降低遭詐風險。

嘉市地政事務所主任孫煜勝說，防詐便民措施「地籍異動即時通」自2023年8月至2024年7月止，申請件數僅883件，透過跨機關合作及走出戶外跨領域持續宣導，自去年8月至今年10月底止，申請件數已突破5000件，成長幅度達6倍之多，歡迎民眾儘速到地政事務所申請，讓系統即時通知異動情形，達到防詐效果。

嘉義市長黃敏惠（前排中）等人出席「反詐神隊友，守護房產有法寶」活動。（嘉市政府提供）

嘉市推出「防詐送好康」，活動即日起至年底止。（嘉市政府提供）

