    台南海佃舞蹈班「男神」登場！2大叔從害羞扭腰到舞出健康幸福

    2025/11/11 08:10 記者洪瑞琴／台南報導
    安南區海佃舞蹈班的方澤文（右1）、許燕山（左1）成為舞蹈班「護花使者」。（記者洪瑞琴攝）

    安南區海佃舞蹈班的方澤文（右1）、許燕山（左1）成為舞蹈班「護花使者」。（記者洪瑞琴攝）

    誰說社區土風舞是婆婆媽媽的專利？海佃舞蹈班兩位男學員方澤文、許燕山，一個原本只是載老婆去上課，結果被老師「拉下水」，另一個則是自己先跳再拉老婆加入。如今兩人從剛開始的尷尬到如今能自在扭腰擺臀，用行動證明「男人千萬別害羞，也能跳得有型又開心」。

    57歲的方澤文從事美術印刷業，是班上資深「男神級學員」，加入超過11年，當年老婆先被同學拉去跳健身操，每晚都到9點才回家，讓他忍不住擔心騎機車安全，只好載她去練舞。沒想到陪「站在樹底下」看舞就陪出興趣，老師又鼓勵男生也可以動一動，他才誤打誤撞加入。

    「剛開始真的很尷尬啊！全班都是『美女』，要扭腰擺臀，我一個大男生只能站在旁邊當台柱。」方澤文笑說，後來熟了才發現大家其實都很親切，婆婆媽媽們不但不計較，還把他當成班上的小弟弟愛護，活動時他幫忙搬重物。他打趣說：「104位學員只有1位男生，搶我當男伴舞還得抽籤！」

    被問老婆會不會吃醋？他哈哈大笑：「我們是一台機車兩人共乘，她不回家我怎麼回家？」甚至老婆還當起「小老師」叮嚀他：「跳好一點，不要漏氣！」方澤文也勸大家，上了年紀別宅在家玩手機守電視，「走出戶外跟大夥笑開懷，身體健康、心情好，還能少花錢，何樂不為！」

    63歲男學員許燕山則是「散步誤入舞圈」」。他原本只是到公園運動，看到大家跳舞覺得有趣，索性也加入。沒想到跳上癮，還拉著老婆一起加入。早、晚班都跳，一週4天，夫妻一起動才有伴！3年下來，體重也從70公斤降到67公斤，他笑說：「沒想要特別減肥，跳舞自然瘦！」

    從事眼鏡模具業的許燕山表示，剛開始也覺得害羞，但熟悉後反而越跳越開心。孩子都大了，他跟太太跳舞培養感情，也常互相切磋舞步，跳舞變得年輕健康又開朗，還能交到朋友，海佃舞蹈班周年慶，他自己也贊助8000元抽紅包，大家開心樂活。

    海佃舞蹈班許燕山（後排左）登台表演，行動證明舞出健康。（記者洪瑞琴攝）

    海佃舞蹈班許燕山（後排左）登台表演，行動證明舞出健康。（記者洪瑞琴攝）

    安南區海佃舞蹈班男學員方澤文登台表演。（記者洪瑞琴攝）

    安南區海佃舞蹈班男學員方澤文登台表演。（記者洪瑞琴攝）

