轟然巨響！鳳凰颱風來臨前夕 通霄電廠120公尺高煙囪「放倒」

通霄電廠趕在鳳凰颱風到來前，於昨（10）日晚間將5號大煙囪放倒，發出轟然巨響、地面震動，景象震撼。（圖由民眾提供）

苗栗通霄火力發電廠4、5號複循環發電機組今年3月除役，4號機組煙囪於9月27日晚間以「伐樹」方式「放倒」拆除。廠方趕在鳳凰颱風到來前，於昨（10）日晚間再將高120公尺的5號機煙囪採同樣方式放倒，大煙囪晚間6點6分倒地，發出轟然巨響、地面震動，景象震撼，也宣告通霄電廠舊發電設備系統功成身退、走入歷史。

通霄電廠近年來辦理擴建更新計畫，舊的1、2、3號複循環發電機組在商轉35年後，於2017年除役，並於2019年起開始拆除這3機組的3支煙囪。第1號機組因無空間拉倒，採取由上而下的方式拆除，第2、3號機組則是採伐樹拉倒的方式作業。

通霄電廠為配合第2期更新改建工程，4、5號機組於今年3月31日除役；舊4號機組煙囪由廠方於9月27日晚間「放倒」，技術團隊採用「伐樹」原理，在煙囪底部鑿出開口，利用自身重量使煙囪傾倒至指定區域。

昨晚6點6分許，第5號舊機組煙囪也順利放倒，高達120公尺的煙囪倒地，伴隨震動與巨響。為確保電力系統安全，放倒作業期間，第6號機組配合降載運轉。目前通霄電廠僅剩6號機煙囪一枝獨秀，數年內仍保留。

通霄電廠原僅有5根高120公尺的大煙囪，採紅白相間著色，並有警示燈閃爍，1990年前後中國偷渡客最盛的年代，成了指引偷渡客上岸的「明燈」。後為因應持續成長的用電需求，1997年在電廠區西南角增設第6號複循環機組，讓電廠擁有6根大煙囪，其中1至3號及第6號機組煙囪都重新塗裝彩繪。

通霄電廠趕在鳳凰颱風到來前，於昨（10）日晚間將5號大煙囪放倒，也宣告舊發電設備系統功成身退、走入歷史。（圖由民眾提供）

