台大生稱台北至少2天颱風假 氣象主播校友：大氣系招牌至少砸一半

今年第26號颱風鳳凰持續靠近，民眾關注是否會影響上班上課。（圖擷自氣象署）

今年第26號颱風鳳凰持續靠近，民眾關注是否會影響上班上課，在網路流傳有台大大氣系學生宣稱台北市會放兩天假，對此氣象主播王軍凱直言，幹嘛拖台大大氣下水，「因為他，招牌至少會砸一半」。

週日晚間在臉書「黑特帝大」粉專有網友發文稱「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」，「11/12～11/14 台北至少放兩天颱風假！ 少一天我請100份雞排+波霸奶茶！ 都沒放 我請各三百份！」該文發出後引發網路熱議，時常分享氣象資訊的臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也留言直言「學弟/妹，你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎？」

此事引發媒體報導後，台大大氣所畢業的王軍凱在臉書發文指出，「至少10個人以上傳這個新聞給我，身為校友，我的評論：幹嘛拖台大大氣下水，因為他，招牌至少會砸一半」。

王軍凱說明，週二颱風根本還沒來，沒有颱風假可言，只是部分沿海地區風力強，部分山區雨勢大，因此如果會放假，應該是雙北、東部特定風險較高的區域，全面放假的機率低。

至於週三，中南部風力達標有機會放假，北部雨的部分不可能、風的部分有點機率，但還要觀察。東南部雨的部分有機會。

週四則是颱風遠離，中南部、東部沒機會，北部白天雖然還有些風雨，但目前看機率也較低。

在網路流傳有台大大氣系學生宣稱台北市會放兩天假，對此氣象主播王軍凱直言，幹嘛拖台大大氣下水，「因為他，招牌至少會砸一半」。（圖擷自臉書）

