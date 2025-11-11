鳳凰颱風5:30陸警 明午至晚間高屏登陸機率高

中央氣象署11月11日說明鳳凰颱風最新動態。圖為上午6點15分版本。（中央氣象署提供）

中央氣象署今天（11日）清晨發布鳳凰颱風陸上颱風警報，暴風圈逐漸進入台灣南方近海，預估週三下午至晚間時段登陸，並以登陸高屏一帶機率較高，週四清晨自東部出海。今天北東共伴效應最顯著，大台北、東半部地區留意豪雨，宜花東山區留意豪雨等級以上降雨，沿海空曠地區留意9至11級強陣風。

氣象署今天清晨5時30分發布陸警，上午6時15分更新颱風資訊，降雨警戒維持宜蘭縣，陸警區域維持高雄、屏東及恆春半島；海警區域維持台灣海峽北部、南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。預報員朱美霖表示，未來18個小時暴風圈逐漸移動接近陸地，接下來陸上警報範圍可能擴及台南、台東。

颱風稍微減弱，氣象署預估，接近台灣西南方海域過程將減弱成輕颱，週三下午至晚間時段登陸，並以高屏一帶機率較高，週四清晨自東部出海。不過預報存在不確定性，西半部至恆春半島都在登陸預測範圍，請民眾留意最新氣象預報。

雨勢方面，朱美霖指出，今天共伴效應最顯著，白天大台北、東半部地區留意豪雨，宜花東山區留意豪雨等級以上降雨；今夜明晨雲林以南降雨增多；明天白天中南部明顯降雨，包括短延時強降雨；明晚風向改變，迎風面北部、基隆北海岸有較大雨勢，其他地區降雨趨緩。

風力方面，沿海空曠地區留意9至11級強風，請民眾避免海邊活動。朱美霖說明，今明兩天台灣西半部、恆春半島、基隆北海岸有8級以上強陣風；雲林至台中、台南、高屏沿海地區、澎湖、馬祖留意9至11級強陣風。明天颱風最接近台灣，西部沿海注意強風。

風浪方面，西南沿海地區將逐漸增大。朱美霖表示，沿海已出現長浪及3至5米大浪，接近颱風的東沙島附近有超過6米巨浪。今明兩天台灣周遭海域有3至6米以上浪高，今天白天5至6米左右；明天下午及傍晚，颱風接近西南部陸地，明顯大浪可能帶來暴潮，請民眾留意。

據6時資料，鳳凰為中度颱風等級，位於鵝鑾鼻西南方約370公里處，以每小時11公里速度，向北北東靠近台灣。近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風；七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署統計，10日凌晨0時至11日上午6時，宜蘭縣西帽山累積雨量474毫米，花蓮縣太安247.5毫米，新北市大粗坑221.5毫米，台北市擎天崗215.5毫米，屏東縣檳榔205毫米；蘭嶼12級陣風，恆春、東吉島、新屋、彭佳嶼10級陣風。

中央氣象署11月11日上午5點鳳凰颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

