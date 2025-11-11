為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市北屯國運中心明年啟用 內有一座600人觀眾席專業冰刀滑冰場

    2025/11/11 07:06 記者蘇金鳳／台中報導
    北屯國運中心內有一座中部唯一的冰刀滑冰場。（市府提供）

    北屯國運中心內有一座中部唯一的冰刀滑冰場。（市府提供）

    台中市人口最多為北屯區，高達31萬6千多人，台中市在北屯興建北屯國民暨兒童運動中心，預計在明年5月啟用，不但內有基本款的游泳池、球場，更興建了有六百位觀眾席、61＊30公尺的冰宮，可進行競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等多項運動，是中部唯一有設滑冰場城市。

    北屯國運中市由市府斥資逾9.1億元興建，1樓設有游泳池、SPA池與商業空間，2樓打造兒童運動專區，3樓規劃綜合球場及多功能運動空間，地下1樓則為標準滑冰場與停車場。場館結合節能、安全與智慧設計，還榮獲金質獎肯定。

    運動局表示，北屯國民暨兒童運動中心，預計在明年5月啟用，內有各項運動設施，最重要的是，內有一座中部唯一的滑冰場，滑冰場採下沉式結構及氣密保溫設計，符合國際標準規格，可進行競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等多項運動，兼具專業訓練與全民休閒功能，未來更將成為推動冰上運動及冬季項目培訓的重要基地，對於身處亞熱帶的台灣，可利用此場地，培育出優秀的冰上運動員。

    運動局長游志祥表示，中部地區長期缺乏專業滑冰場，許多台中優秀選手須遠赴北部訓練，造成時間與經濟上的壓力，北屯國運一旦啟用，將可大幅改善選手訓練環境，培育更多冰上人才。

    他並以2025年舉行的亞洲冬季運動會為例，代表台灣出賽的約60位國手中，有10位來自台中，顯見台中市冰上運動實力雄厚，市府團隊也將持續完善基礎設施，協助選手朝國際舞台邁進。

    北屯國運中心明年五月啟用。（市府提供）

    北屯國運中心明年五月啟用。（市府提供）

    北屯國運中心明年五月啟用，游泳池是標備。（市府提供）

    北屯國運中心明年五月啟用，游泳池是標備。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播