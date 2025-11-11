中市北屯國運中心明年啟用 內有一座600人觀眾席專業冰刀滑冰場

北屯國運中心內有一座中部唯一的冰刀滑冰場。（市府提供）

台中市人口最多為北屯區，高達31萬6千多人，台中市在北屯興建北屯國民暨兒童運動中心，預計在明年5月啟用，不但內有基本款的游泳池、球場，更興建了有六百位觀眾席、61＊30公尺的冰宮，可進行競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等多項運動，是中部唯一有設滑冰場城市。

北屯國運中市由市府斥資逾9.1億元興建，1樓設有游泳池、SPA池與商業空間，2樓打造兒童運動專區，3樓規劃綜合球場及多功能運動空間，地下1樓則為標準滑冰場與停車場。場館結合節能、安全與智慧設計，還榮獲金質獎肯定。

運動局表示，北屯國民暨兒童運動中心，預計在明年5月啟用，內有各項運動設施，最重要的是，內有一座中部唯一的滑冰場，滑冰場採下沉式結構及氣密保溫設計，符合國際標準規格，可進行競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等多項運動，兼具專業訓練與全民休閒功能，未來更將成為推動冰上運動及冬季項目培訓的重要基地，對於身處亞熱帶的台灣，可利用此場地，培育出優秀的冰上運動員。

運動局長游志祥表示，中部地區長期缺乏專業滑冰場，許多台中優秀選手須遠赴北部訓練，造成時間與經濟上的壓力，北屯國運一旦啟用，將可大幅改善選手訓練環境，培育更多冰上人才。

他並以2025年舉行的亞洲冬季運動會為例，代表台灣出賽的約60位國手中，有10位來自台中，顯見台中市冰上運動實力雄厚，市府團隊也將持續完善基礎設施，協助選手朝國際舞台邁進。

北屯國運中心明年五月啟用。（市府提供）

北屯國運中心明年五月啟用，游泳池是標備。（市府提供）

