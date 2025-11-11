鳳凰颱風壓境！11/11交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

今天鳳凰颱風逐漸進入台灣南方近海，將對高雄、屏東及恆春半島構成威脅。（圖擷自中央氣象署網站）

今天（11日）鳳凰颱風暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，將對高雄、屏東及恆春半島構成威脅。本報為讀者整理今天全台各地交通及活動異動、景點關閉等資訊。

●交通異動

《宜蘭停班課 國道客運調整班次》宜蘭縣市區公車、公路客運全線停駛；國道客運微調班次。

《南橫公路台東段晚間10點起預警性封閉》公路局南區分局表示，10日晚上10時預警性封閉台20線149K+110～199K+000（向陽至初來）路段。

《小三通金廈、金泉航線11/11全天停航》小三通11日金門水頭港往返廈門五通港、金門水頭港往返泉州石井港的航線，全天停航。

《台鐵對號列車中午起增停光復、開放站票》台鐵宣布，10日中午起開始配合撤離，418次自強號起、417次自強號起，行經光復站對號列車增停載客，並全面開放站票。

《花蓮台9線馬太鞍溪便道16:30起封閉》台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上臨時便道10日下午4時30分起封閉，禁止人車通行。

《機捷將取消直達車及加班車》桃園市政府宣布停班，機場捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車每15分鐘一班運行載客。

《南橫公路台東段入夜後可能預警性封閉》公路局南區分局關山工務段不排除10日入夜後預警性封閉台20線149K+110～199K+000 （向陽至初來）路段。

《南迴公路南興、多良段今下午5點北上車道交管》南迴公路台9線422K+500~424k+600（南興路段）、401K+000~405K+000（多良路段）預計10日下午5點實施北上外車道交通管制，內車道正常通行。

《中橫公路、蘇花路廊不排除預警性封路》台8線中橫公路、台9線蘇花路廊蘇澳~崇德路段不排除預警性封閉道路。

《嘉義阿里山林鐵停駛》嘉義往阿里山列車11/11~11/13預警性停駛。

●景點關閉

《阿里山國家森林遊樂區11/11下午5時起休園》阿里山國家森林遊樂區、台灣一葉蘭自然保留區及自然步道，11日下午5點起預警性休園，開放日期另行公告。

《台中國際花毯節 陸警發布就閉園》台中國際花毯節將於陸上颱風警報發布時即刻閉園。

《桃園花彩節提前於今天閉園》2025桃園花彩節因花期延後，加碼延長至16日，花彩節提前於10日閉園。

《天池山莊、清境、合歡山11日起休園》南投仁愛鄉的清境農場、合歡山和奧萬大國家森林遊樂區，11日下午2點起休園，而能高越嶺國家步道和天池山莊則11日上午8時起就先暫停開放。

《墾丁、雙流及各自然步道11/11起休園》林業保育署屏東分署宣布，轄內各森林遊樂區及自然步道將從11日起預警性休園。

《大雪山、八仙山及武陵11日下午預警性休園》大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區11日下午2時起休園。

《台中武陵、福壽山休園》武陵農場、福壽山農場11日下午2時起休園。

《宜蘭龜山島封島5天》宜蘭縣龜山島9日至13日封島5天。

《宜蘭太平山預警性休園》宜蘭縣太平山國家森林遊樂區10日下午2時起預警性休園。

《台東森林育樂場域、林步道封閉》林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道自10日17時起預警性封閉。

《屏東北大武山、浸水營國家步道關閉》北大武山國家步道、浸水營國家步道西段10日中午12時起預警性關閉。

●活動取消或延後

《遠東SOGO中壢店11/11暫停營業》5日展開年度大檔週年慶的遠東SOGO百貨中壢店，宣布11日暫停營業一天。

《宜蘭大學百年校慶啟動儀式延期》11日宜蘭大學「百年校慶啟動儀式暨植樹活動」將延期辦理。

《苗栗銅鑼「菊內人」杭菊生活節延期 11月底登場》苗栗縣銅鑼鄉「杭菊生活節」宣布延期到11月29、30日辦理。

