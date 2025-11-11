為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    13縣市豪雨特報！ 宜花慎防「大豪雨」等級劇烈雨勢

    2025/11/11 06:40 即時新聞／綜合報導
    位於迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，有大雨或豪雨出現。（資料照）

    位於迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，有大雨或豪雨出現。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（11日）受到東北季風及「鳳凰」颱風的外圍環流影響，迎風面有大雨及豪雨發生。氣象署今凌晨0點10分針對13縣市發布豪雨特報，花蓮縣和宜蘭縣須注意「大豪雨」以上的劇烈雨勢。

    今日位於迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，有大雨或豪雨出現，尤其大台北山區及東半部地區雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上雨勢發生，民眾外出請注意安全，前往山區要留意坍方、落石及溪水暴漲

    氣溫方面，新竹以北及東半部地區天氣整天偏濕涼，氣溫介於22至25度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在苗栗以南約27至30度。

    空氣品質部分，雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    週三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨。週四（13日）隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，但北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

    週五（14日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週六（15日）至下週日（16日）東北季風稍減弱，各地早晚仍涼，東北部及桃園以北地區有局部短暫雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    23 ~ 26 25 ~ 29 23 ~ 31 25 ~ 29

    氣象署發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播