13縣市豪雨特報！ 宜花慎防「大豪雨」等級劇烈雨勢

位於迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，有大雨或豪雨出現。（資料照）

中央氣象署指出，今日（11日）受到東北季風及「鳳凰」颱風的外圍環流影響，迎風面有大雨及豪雨發生。氣象署今凌晨0點10分針對13縣市發布豪雨特報，花蓮縣和宜蘭縣須注意「大豪雨」以上的劇烈雨勢。

今日位於迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，有大雨或豪雨出現，尤其大台北山區及東半部地區雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上雨勢發生，民眾外出請注意安全，前往山區要留意坍方、落石及溪水暴漲

氣溫方面，新竹以北及東半部地區天氣整天偏濕涼，氣溫介於22至25度左右，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在苗栗以南約27至30度。

空氣品質部分，雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨。週四（13日）隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，但北部地區仍有局部較大雨勢發生的機率，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

週五（14日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週六（15日）至下週日（16日）東北季風稍減弱，各地早晚仍涼，東北部及桃園以北地區有局部短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 26 25 ~ 29 23 ~ 31 25 ~ 29

氣象署發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

