11/11 各報重點新聞一覽

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（圖；取自Berlin Freedom Conference直播畫面）

自由時報

「柏林自由會議」發表演說 蔡英文：支持台灣安全 可嚇阻威權擴張

前總統蔡英文昨應邀於德國舉辦的首屆「柏林自由會議」發表演說時指出，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」，民主國家必須加深安全合作，建立溝通與資訊共享的機制，並喊話志同道合的國家為印太和平穩定發聲，「明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻。」

請繼續往下閱讀...

詳見「柏林自由會議」發表演說 蔡英文：支持台灣安全 可嚇阻威權擴張。

眾多中配看不下去 紛紛提出檢舉 錢麗煽動武統 可能被要求離境

中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，被註銷台灣身分與戶籍。知情官員昨透露，錢麗被除籍後，退回「依親居留」狀態，有很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，希望政府取消錢麗的居留權；一旦取消居留，便無法享有健保，亦須離開台灣。

詳見眾多中配看不下去 紛紛提出檢舉 錢麗煽動武統 可能被要求離境。

黑幫強押少女性交易 警衝5應召站 救出10未成年少女

桃園市一名少女因遭黑幫軟禁毆打、逼簽本票被迫賣淫，今年三月間逃出就醫時求救，經醫院、社工通報，中壢警方破獲天道盟同心會廿六歲杜姓男子為首的應召集團，該集團透過女性友人招募十四至十七歲的失學少女賣淫，再由網路廣告派客，共逮捕十人到案、救出十名少女，追出廿五名與少女性交易的嫖客究辦。

詳見黑幫強押少女性交易 警衝5應召站 救出10未成年少女。

聯合報

芬普尼蛋事件…食藥署定調屬個案 日吃8顆恐慢性中毒

十五萬顆芬普尼毒雞蛋流入市面，衛福部食藥署長姜至剛昨天表示，以這次雞蛋殘留值○點○三ppm計算，每天吃一百顆問題蛋會引發急性中毒，每天吃七至八顆問題蛋可能慢性中毒，「如果有所疑慮，近日不要食用雞蛋」。

詳見芬普尼蛋事件…食藥署定調屬個案 日吃8顆恐慢性中毒。

陽光行動／80歲以上免評巴氏量表 申請不如預期

「八十歲以上免評巴氏量表」新制於八月一日上路，截至十月底，約八千名長者申請，低於業界預估，未見看護移工「棄重就輕」現象。勞團表示，看護移工選擇工作主要看整體勞動條件，照顧重症病人未必和辛苦畫上等號；家庭照顧者關懷總會認為，申請看護移工案件確實增加，是否有移工選擇較輕鬆的雇主，尚需觀察。

詳見陽光行動／80歲以上免評巴氏量表 申請不如預期。

中國時報

民主黨倒戈 美國政府有望開門

美國歷經史上最長的40天政府關門後，國會終於在9日晚間邁出打破僵局的關鍵一步。參議院以60票贊成、40票反對，驚險通過關鍵程序性投票，推動一項可暫時為聯邦政府提供資金至2026年1月30日的臨時撥款法案。這場僵局的進展，對美國總統川普而言，無疑是一大勝利。他事後告訴媒體，「看來我們距離結束政府關門愈來愈近了」。

詳見民主黨倒戈 美國政府有望開門。

鳳凰共伴效應 北部、東半部憂豪大雨

今年第26號颱風「鳳凰」接近台灣，氣象署在10日下午5時40分發布海警，最快11日上半天發布陸警。氣象署指出，10日晚間至11日受共伴效應影響，東半部、大台北山區須嚴防豪雨以上降雨。林保署也在昨天上午7時對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，4910位保全戶納入警戒範圍，完成疏散。賴清德總統表示，全台都要做好防颱準備，並提到「特別是花蓮，應該撤離的就要全部撤離」。

詳見鳳凰共伴效應 北部、東半部憂豪大雨。

中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，被註銷台灣身分與戶籍，有很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，希望政府取消錢麗的居留權。（資料照，擷自臉書直播）

專案小組逮捕杜嫌等10人，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等犯罪工具。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法