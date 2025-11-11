鳳凰颱風逼近今共伴效應最明顯 專家：局部地區防強風豪雨

「林老師氣象站」指出，今日受東北季風及颱風外圍環流雙重影響，迎風面東北部的共伴效應將最為明顯。今晨中央氣象署已針對宜蘭縣山區發佈超大豪雨警戒，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區及台東縣山區也有大豪雨警戒。（圖擷自臉書）

今年第26號颱風鳳凰持續靠近，氣象署今晨5點30分發布陸上颱風警報。氣象專家指出，因環境條件關係，預估颱風強度將持續減弱，但今日共伴效應將會最為明顯，北部山區及東半部應防「大量降雨」致災，氣象署今晨也先發布超大豪雨、大豪雨警戒，預估明日也將有局部性豪雨及強風威脅。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，鳳凰颱風進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切的增大，強度將持續減弱、範圍縮小，符合11月北轉侵台颱風的特性。最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑略為南修，在台灣西南方海面偏北轉西北，從台灣西南部進入，東部出海；各別模擬分散在兩側，顯示路徑的「不確定性」。最新氣象署路徑潛勢預測圖則顯示，鳳凰路徑亦略為南修，不排除未來仍會在「不確定性」範圍內，繼續調整。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日鳳凰外圍環流受地形抬升，迎風面北部山區及東半部應防「大量降雨」致災；明日結構減弱中的鳳凰逐漸移入，帶來局部性豪雨及強風的威脅，仍應戒備。今、明兩天背風面偶有局部短暫乾熱的空檔出現。

吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，週四鳳凰持續減弱遠離，北部仍有局部雨，其他地區好轉。週五北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。週六、下週日（15、16日）各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。下週一（17日）入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨擴大，氣溫下降，下週二（18日）將創入秋以來最低溫。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受東北季風及颱風外圍環流雙重影響，尤其是，在迎風面東北部的共伴效應將會最為明顯。今晨中央氣象署已針對宜蘭縣山區發佈超大豪雨警戒，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區及台東縣山區也有大豪雨警戒，降雨相當集中、持續且顯著。提醒近日盡量避免前往北部及花東山區，外出活動注意安全。

此外，由於颱風外圍環流影響及東北季風明顯偏強，今日桃園市、屏東縣、澎湖縣及連江縣局部地區都有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆市、台北市、新北市、新竹市以南、高雄市以北、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣局部地區也有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，併請加強留意防範！

吳德榮指出，根據最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑略為南修，在台灣西南方海面偏北轉西北，從台灣西南部進入，東部出海。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

