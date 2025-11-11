為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 台中百噸「廚餘水」防外溢、覆土蓋不透水布

    2025/11/11 05:59 記者黃旭磊／台中報導
    霧峰廚餘掩埋場鋪設不透水布，加打2百根固定釘。（台中市議員江和樹提供）

    台中市每天有上百噸廚餘禁止餵豬，11月3日起全面轉為焚燒處理前，至少有超過4百噸廚餘埋入霧峰掩埋場等儲坑，而在鳳凰颱風來襲前，民代憂心「廚餘水」外溢影響到阿罩霧圳等水源，台中市環保局強調，12處廚餘貯坑掩埋場填平壓實，表面最終覆土超過50公分確保安全。

    台中梧棲養豬場於10月21日爆發非洲豬瘟後，台中緊急設置12處掩埋場暫置熟廚餘，因民眾黨市議員江和樹拍攝「廚餘海」影片，引發露天堆置異味，又於30日遭民進黨市議員江肇國爆料，從空拍圖看出霧峰掩埋場疑竟滲出廚餘水、底渣水，掩埋場旁就是烏溪及及阿罩霧圳恐污染水源，11月3日起全面轉為焚燒處理。

    台中市議員江和樹說，週三預計颱風要來了，霧峰廚餘掩埋場採用不透水布，還打了超過2百根、15公分固定釘，避免廚餘水外溢污染，至於一旁掩埋樹葉的沒打固定釘，只蓋帆布，目前看起來市府提前做好防範溢流措施。

    台中市環保局說，鳳凰颱風來襲前，12處廚餘貯坑掩埋場已填平壓實，表面最終覆土超過50公分確保安全，將持續以帆布覆蓋、砂包壓重加固，搭配導流溝減少逕流，整體防颱整備完成巡檢，並設有監視錄影設備監看。

    文山垃圾掩埋場埋置熟廚餘。（記者黃旭磊攝）

