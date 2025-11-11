鳳凰颱風「可能高屏登陸」 氣象署週二上午發陸警

中央氣象署11月10日說明鳳凰颱風最新預報。圖為晚間11點30分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風路徑東修，週二（11日）凌晨至上午可能發布陸警，週三下半天自高屏一帶登陸。中央氣象署預報員林秉煜表示，週二北東共伴效應強降雨，宜花地區、大台北、台東山區留意豪雨等級以上降雨，各沿海空曠地區留意9至12級強陣風。

氣象署10日晚間11時30分更新颱風資訊。據晚間11時資料，鳳凰為中度颱風等級，位於鵝鑾鼻西南方約440公里處，以每小時14公里速度，向北轉北北東靠近台灣。近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。鳳凰過去3小時強度略減。

請繼續往下閱讀...

海警區域新增台灣海峽北部，並維持台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面。降雨警戒區域維持宜蘭縣，受共伴效應影響，有超大豪雨可能。

氣象署預估，若颱風行徑方向不變，週二清晨至上午將發布陸警，暴風圈週二深夜至週三清晨觸陸，週三下半天登陸。預報員林秉煜表示，登陸區域從台南修正至高屏附近，但要持續觀察是否異動，北部甚至從巴士海峽通過都在預報系統範圍內。

風力方面，林秉煜說明，週二清晨到週二下午，中部以北地區平均6級、陣風9級，內陸也會感覺風力增強；雲林以北沿海地區、澎金馬平均7級、陣風10級。週三颱風登陸附近區域，陣風可達9至12級，東半部風力也會增強，沿海及離島留意9至10級強陣風。週四台灣沿海留意9至10級強風。

雨量方面，林秉煜指出，未來24小時雨量預測顯示，大台北山區、宜花地區、台東山區局部大豪雨，其中宜蘭山區可能出現「超大豪雨」；西半部山區局部大雨，平地雨勢不強，但週三颱風接近時，登陸區域附近會有半天明顯降雨。

週二晚間至週三清晨，共伴效應作用區域遠離台灣，東半部雨勢稍微趨緩，但仍有豪雨等級；週三颱風接近，外圍環流替南部帶來雨勢，東部也仍有雨，北台灣留意局部降雨。林秉煜強調，預報尚有不確定性，中南部風雨將視颱風路徑及強度變化而定。

浪高方面，林秉煜提醒，週二至週三台灣附近留意3公尺浪高，南部、澎湖、台東（蘭嶼、綠島）留意6公尺以上巨浪，請避免靠近。

氣象署統計，10日凌晨0時至晚間11時，宜蘭縣西帽山累積311.5毫米；蘭嶼12級陣風，恆春、東吉島、新屋、彭佳嶼10級陣風。

鳳凰颱風來襲，中央氣象署提醒民眾注意強風豪雨。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署說明定量降水預報。圖為11月10日晚間11點40分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署說明定量降水預報。圖為11月10日晚間11點40分版本。（中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法