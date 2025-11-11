鳳凰颱風來襲》高雄週二逢大潮 嚴防海水倒灌

高雄正義滯洪池完工，颱風期間將發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

鳳凰颱風來襲，高雄市以12日週三風雨最大，11日週二深夜至12日凌晨逢大潮，嚴防海水倒灌，水利局完成防颱整備，新增正義滯洪池完工，總計排空26座滯洪池，增加滯洪量達499萬噸，並備妥1.3萬多個沙包供領取；水公司也調降澄清湖水位17.3公尺應變。

高雄3日預估總雨量為平地100至200毫米、山區300至500毫米，11日將出現局部短暫陣雨，12日有大雨或局部豪雨發生機率，期間伴隨東北季風增強風力，市區平均風力可達5至6級、8至9級強陣風，沿海空曠地區可達局部9至12級強陣風；13日隨著颱風強度減弱或遠離，降雨將逐漸趨緩。

此外，11日又逢大潮對高雄影響較大，滿潮時間為深夜23時至12日凌晨1時，潮位偏高預估0.75公尺，颱風將推升潮位高度10公分，直到12、13日逐漸轉為中潮，提醒沿海低窪地區嚴防海水倒灌或局部淹水。

水利局完成93處固定式抽水站、285台抽水機組整備，將投入186人進行防汛操作，並於各易淹水地區，預佈133台移動式抽水機，另有15台機組機動待命，將視現場狀況調度應變。

水利局已備妥1.3萬多個沙包等，開放民眾到區公所領取，並排空26座滯洪池，總滯洪量可達499萬噸，以確保颱風期間發揮關鍵性分流與儲水功能，大幅降低周邊積淹水風險。

水利局也將監控山區雨量、土石流潛勢溪流及大規模崩塌警戒區域，一旦達到土石流警戒或經專業判斷高風險，預防性強制撤離至避難處所，以確保民眾生命安全。

