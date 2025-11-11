為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲》高雄週二逢大潮 嚴防海水倒灌

    2025/11/11 00:22 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄正義滯洪池完工，颱風期間將發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

    高雄正義滯洪池完工，颱風期間將發揮滯洪功能。（記者陳文嬋攝）

    鳳凰颱風來襲，高雄市以12日週三風雨最大，11日週二深夜至12日凌晨逢大潮，嚴防海水倒灌，水利局完成防颱整備，新增正義滯洪池完工，總計排空26座滯洪池，增加滯洪量達499萬噸，並備妥1.3萬多個沙包供領取；水公司也調降澄清湖水位17.3公尺應變。

    高雄3日預估總雨量為平地100至200毫米、山區300至500毫米，11日將出現局部短暫陣雨，12日有大雨或局部豪雨發生機率，期間伴隨東北季風增強風力，市區平均風力可達5至6級、8至9級強陣風，沿海空曠地區可達局部9至12級強陣風；13日隨著颱風強度減弱或遠離，降雨將逐漸趨緩。

    此外，11日又逢大潮對高雄影響較大，滿潮時間為深夜23時至12日凌晨1時，潮位偏高預估0.75公尺，颱風將推升潮位高度10公分，直到12、13日逐漸轉為中潮，提醒沿海低窪地區嚴防海水倒灌或局部淹水。

    水利局完成93處固定式抽水站、285台抽水機組整備，將投入186人進行防汛操作，並於各易淹水地區，預佈133台移動式抽水機，另有15台機組機動待命，將視現場狀況調度應變。

    水利局已備妥1.3萬多個沙包等，開放民眾到區公所領取，並排空26座滯洪池，總滯洪量可達499萬噸，以確保颱風期間發揮關鍵性分流與儲水功能，大幅降低周邊積淹水風險。

    水利局也將監控山區雨量、土石流潛勢溪流及大規模崩塌警戒區域，一旦達到土石流警戒或經專業判斷高風險，預防性強制撤離至避難處所，以確保民眾生命安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播