鳳凰颱風持續逼近 劉世芳：請易致災地區再評估是否停班課

鳳凰颱風持續逼近，中央災害應變中心今晚舉行第一次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。（記者陸運鋒翻攝）

鳳凰颱風持續逼近，中央災害應變中心今晚舉行第一次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，聽取各部會簡報。劉世芳表示，針對各坡地易致災地區所在縣市，將請消防署再與相關縣市確認，是否需評估停止上班上課，另針對坦尚尼亞籍貨輪在高雄漂流，提醒交通部務必通知船東妥善處理。

中央災害應變中心指出，氣象署於今（10）日下午5時30分發布鳳凰颱風海上颱風警報，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，對台灣東南部海面及巴士海峽構成威脅。

劉世芳提醒各部會務必提高警覺，以可能發生最嚴峻情況，偕同地方政府進行各項整備應變作為及保持密切聯繫，持續掌握颱風動向，主動提供地方政府天氣情資，並針對陣風比照降雨提供預報情資，以利地方政府進行預防性疏散撤離作業，同時利用多元管道，提供民眾各項警報訊息及天氣概況。

劉世芳裁示時表示，受鳳凰颱風影響，台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、 恆春半島及澎湖沿海將有5至6米以上浪高，且全台海岸已有明顯長浪發生，請海巡署加強岸際民眾驅離作業，並請警政署停發登山證、國家公園風景區及森林遊樂區應積極規劃休園時機。

劉世芳請農業部評估，是否需下修大規模崩塌警戒推估值，並請地方政府加強警戒區勸導，積極聯繫登山隊伍儘早下山確保安全，另海上颱風警報已經發布，請交通工程組及農林漁牧組透過電台加強廣播，務必將颱風訊息傳達至海上作業船隻，提早採取避風措施，並提醒已停泊船隻加強繫纜作業，另請海委會協助勸離警戒海域作業船隻。

劉世芳提醒，因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖的威脅，今天上午7時農業部已發布紅色警戒，請疏散撤離組協助花蓮縣政府落實執行疏散撤離，由於馬太鞍溪便道已預警性封橋，橋面亦已溢淹，可能衍生相關交通阻斷、積淹水及人命救助需求，請交通工程組、水電維生組及搜索救援組嚴加監控溢流情形，確認花蓮縣萬榮鄉馬太鞍聚會所外積淹水原因，落實各項應變處置作為及強制疏散撤離作業。

此外，請民政司及衛福部通報花蓮縣政府，疏散撤離安置於收容處所民眾，於警報解除前不能擅自返家，並請確認飲水、飲食及沐浴設施是否充足，至於光復國小收容206人，請國防部於明日支援所需軍用沐浴車。

坡地易致災為宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市及新北市等5個縣市山區。（記者陸運鋒翻攝）

