一場雨就填一半！中壢運動公園滯洪池斥資近11億 排洪效果堪憂

斥資10.98億蓋的中壢運動公園滯洪池施工進度已達44.54%。（記者李容萍攝）

桃園市政府解決中壢後站區域淹水問題，斥資10.98億元由新建工程處接續在「中壢運動公園區段徵收工程」興建滯洪池，於2023年10月開工，預計2026年12月全區完工。不過，今年4月一場強降雨，已將滯洪池填了逾一半，且黃屋庄溪至中山東路普仁橋遇瓶頸段改善困難，地方擔憂恐影響滯洪池完工後排洪效能。

桃園市議員彭俊豪今（10）日指出，中壢運動公園正興建滯洪池，市府號稱是解決後站淹水的最重要解方，然而今年4月一場強降雨，短短半小時造成環中東路及往中壢方向區域大淹水，雖然滯洪池尚未參與運作，但當天觀察已被老天爺自動開啟試用，路面漫過的水把滯洪池填了逾一半，如果面臨颱風，地方憂心排水系統恐無法負荷。

彭俊豪認為，中壢後站未來將依賴滯洪池和黃屋庄溪的排洪能力，但是黃屋庄溪有先天問題，在中山東路的普仁橋段因是早期興建、通水斷面不足，雖然市府在上游興建滯洪池加大容量，但仍會被這瓶頸段卡住，加上中山東路交通流量大也無替代道路，擴建可能性低，若普仁橋下游改善困難，市府更需謹慎評估，整體流域治水建議從上游分洪及滯洪、中游導流、下游排洪整體規劃，避免治水工程割裂。

對此，新工處長呂紹霖回應，滯洪池工程截至今日施工進度已達44.54%，預計明年12月全區竣工，其用地面積約2.1公頃，長向最大約250公尺、寬度約94公尺，開挖深度12公尺，完工後滯洪水量為7.69萬噸，可降低中壢運動公園及周邊黃屋庄溪區域淹水機率。另外，上游截流規劃在中壢頂支渠旁設置截流箱涵斷面尺寸約2.5乘以2.5公尺，長度約3公里，可將上游路面水截入新街溪，減少中山東路及環中東路淹水情形，預計明年底完成設計。

至於中山東路雨水箱涵既有排水容量不足，水務局將提升下水道容量，規劃新設斷面尺寸2.5乘以2公尺，長度約1.3公里，已在上個月設計完成，經費約2.5億元，將爭取中央補助經費，未來在體育園區滯洪池與下水道完工後，也將布置智慧監控系統，以發揮排水最大效益。

桃園市政府解決中壢後站區域淹水問題，斥資10.98億元由新建工程處接續在「中壢運動公園區段徵收工程」興建滯洪池工程（紅線範圍 ）。（桃市新工處提供）

