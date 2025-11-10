網友讚有良心！遠東SOGO中壢店11/11暫停營業

跟進桃園停班課，遠東SOGO中壢店11日暫停營業、週年慶順延一天。（SOGO中壢店提供）

鳳凰颱風來襲，桃園市政府今（10）日晚間8點宣布，根據氣象預報，受颱風影響，平地與山區明日因風力皆達停止上班上課標準，明（11）日週二停止上班上課。而從5日展開年度大檔週年慶的遠東SOGO百貨中壢店今晚10點也跟進停班停課，今晚宣布11日暫停營業一天。

遠東SOGO表示，因鳳凰颱風來襲，桃園市政府已宣布11日停班停課。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO中壢店11日停止營業一天。其餘各店正常營運。至於週年慶檔期順延一天至17日結束。

對於SOGO中壢店11日暫停營業的決定，在粉專也引起臉友共鳴紛紛留言「支持有良心的決定！櫃姐們也能喘氣休息一天，後天能更有活力繼續拼業績」、「很照顧員工安全很棒」、「良心企業」。

同樣位於桃園中壢，華泰名品城10日晚間11點30分許也公告，根據最新氣象資訊，11日桃園地區將出現9–10級強陣風，為確保所有貴賓與工作同仁的安全，華泰名品城將於11日全日暫停營業。另外，中壢大江購物中心預計在11日上午8至9點之間公布11日是否營業。

市府勞動局晚間也發新聞稿表示，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，颱風發生時，如工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的處分。

另外，勞工如應雇主的要求而出勤，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，為確保安全，應提供通勤協助，包括交通工具、交通津貼或其他必要之協助。如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要者，應支付其相關費用。

勞動局呼籲，考量鳳凰颱風來襲，風雨可能增強，顧及勞工上班途中安全，勞工是否出勤應以「安全」為重要考量，如勞工出勤發生危險，雇主必須負擔相關法律責任，亦請關注氣象及停班訊息，以為因應。

