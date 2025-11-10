鳳凰路徑類似「百年冬颱」！ 專家預測登陸熱點落在南部3縣市...

鳳凰颱風來勢洶洶。（資料照）

鳳凰颱風逼近台灣，其外圍環流已先行與東北季風共伴影響台灣，多地風雨交加。中央氣象署已於今天（10日）傍晚發布海上颱風警報，明天（11日）上午發布陸上颱風警報，預計週三（12日）在台灣登陸。有專家今晚表示，颱風登陸點已限縮到台南市至屏東縣之間。

鳳凰颱風有機會成為今年首個登陸台灣的秋颱，氣象署今下午表示週三下半天颱風可能自台中以南地區登陸，天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇則認為登陸地點會再往南靠，約莫在嘉義以南沿海登陸。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚PO出GOOGLE AI （FNV3） 模式系集圖，給出更加確切的答案，「登陸點限縮到『台南－屏東』之間，始終如一的預測，答案即將揭曉！」

而前氣象局長鄭明典今天在Yahoo《天氣多一典》節目中指出，鳳凰颱風的路徑跟2004年12月的「百年冬颱」南瑪都颱風類似，預期來到台灣附近時，受到乾冷東北季風影響，容易讓颱風能量消散，屆時鳳凰強度可能會減弱，但其環流較大，還是不能掉以輕心。

另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」則提醒民眾，週二全台陣風趨勢大致和今天相似，待週三台風更加接近台灣，西半部尤其是嘉義以南地區，風勢會明顯加強（9至10級左右），北部地區在週四（13日）上午前，也有一波8至9級陣風出現的機會，實際要看鳳凰登陸地點及減弱狀況而定。

降雨方面，預計今晚至週二是鳳凰外圍環流和東北季風共伴影響最顯著的時候，東半部及北部會有非常顯著的降雨；西半部地區，則隨著週二深夜到週三颱風越來越靠近，雨勢也會慢慢變明顯，後期隨著颱風逐漸通過，週四北部降雨也有增加趨勢，但不如週二加上共伴那麼劇烈。

颱風論壇預測，鳳凰登陸熱點將落在台南、高雄或屏東。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

