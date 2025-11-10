高雄市國中童軍大露營11/28登場 小記者先訪教育局長

童軍小記者採訪教育局長吳立森。（大仁國中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市國中童軍教育聯合露營大會將於11月28至30日在中正國防幹部預備學校舉行，今（10）日6位來自大仁、大灣與右昌國中的童軍小記者以今年露營主題「心智童軍 高雄領航」為題，先行採訪高雄市教育局長吳立森，分享高雄教育如何將社會情緒學習（SEL）理念融入童軍教育，培養學生以心智與品格領航未來。

這場訪談由大仁國中校長方靜慧、大灣國中校長王俊哲、右昌國中校長黃永璋等師長，陪同6位童軍小記者前往教育局採訪，小記者們問了包括什麼是SEL、童軍在露營中展現哪些高雄領航的語言與行為、如何展現SEL精神與國際童軍互動等問題。

教育局長吳立森表示，他期勉童軍們以尊重為起點、同理為橋梁、責任為榮耀，在團隊合作中運用正向語言，以溫暖取代命令，用理解化解衝突，讓露營成為幸福共學的風景。在這3天2夜的活動中，展現勇於挑戰的堅韌心、互助合作的團隊力、以及表達感恩的溫暖情。

吳立森並透露，今年的活動規模比往年更大、挑戰更多！共有來自國內外1055位童軍參與，活動組設計了結合童軍技能、探索教育與民俗技藝的27個分站，內容豐富多元、充滿創新與樂趣，希望童軍們在過程中，能充分發揮和學習到SEL的精神。

