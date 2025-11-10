澎湖空運明全天正常 今晚立榮飛高雄1航班機械異常取消

澎湖機場明日正常開放，今晚傳出立榮班機故障。（民眾提供）

因應鳳凰颱風來勢洶洶，澎湖縣政府今（10）日宣布明（11）日停止上班上課，民眾最關心空運是否停擺？澎湖航空站向2家航空公司詢問，明日空運全天正常，但晚間班機要視颱風動態而定，但今日晚間7時10分，由澎湖飛往高雄立榮航班，因機械故障取消，班機67名旅客，被迫滯留澎湖，改明日上午11時5分起飛。

根據了解，立榮航空班機原定今日晚間7時10分，由澎湖飛往高雄，當民眾完成安檢報到程序後，已經坐在機艙內等候起飛，卻傳出機械異常，立即進行檢修，由於飛安考慮優先，只能無奈接受航空公司進入內候機室等待，但因零件必須由台灣送達，所以只能原機留在澎湖機場過夜，此次乘客已苦等1個多小時。

由於澎湖縣政府明日已宣布停止上班上課，部分乘客擔心明日沒有班機，可能要連續滯留澎湖多日，因此與立榮航空進行協商，最後達成協議，原機乘客搭乘上午11時5分飛往高雄，同時明日第1班飛機，會載運專業維修人員及更換零件抵澎，將機械異常班機修復，重新加入運輸行列。

至於外界關心明日澎湖空運是否正常？根據了解，全天仍正常開航，高雄航線訂位率不佳，若要避免被鳳凰強迫滯留澎湖，建議可提前前往機場候補，仍有機會搭乘飛機，但因颱風速度忽快忽慢，愈到晚間時間恐生變數。

澎湖機場入夜後仍有不少人車進出，載運班機機械異常滯留旅客。（民眾提供）

