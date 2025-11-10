為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風災防整備會議 盧秀燕要求做到家戶不進水、道路不中斷及市民不受害3大原則

    2025/11/10 22:03 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市鳳凰颱風災害應變中心今晚8點召開第三次整備會議。（記者蘇金鳳攝）

    台中市鳳凰颱風災害應變中心今晚8點召開第三次整備會議。（記者蘇金鳳攝）

    台中市政府今晚8點召開鳳凰颱風災害應變中心第3次整備會議，由市長盧秀燕主持，雖然目前台中尚未列入警戒區，但不可掉以輕心，她要求要做到家戶不進水、道路不中斷及市民不受害為3大原則，更強調，此時不宜上山下海，希望相關局處及公所對於登山口要多巡視。

    此外，由於日前曾有道路中斷，台電工作人員進不去，讓部落幾乎要斷炊，此次台電相關人員都已事先進駐梨山，盧秀燕表達對台電的感謝。

    台中市今晚進行鳳凰颱風災防的準備會議，消防局表示，土石流潛勢溪流及易成孤島的地區太平、北屯、外埔、和平、東勢、清水、新社、潭子及霧峰區需要注意雨量預測資訊及實際降雨情形，若有超過基準值，就要進行預防性疏散或強制撤離，尤其和平區更要加強警戒。

    警察局表示，待一、二級開設後，將實施和平區各大山岳登山入口16處及臨海和大溪流勸導工作。

    環保局表示，12處曾掩埋過廚餘的垃圾掩埋場，經中央指示都已改善完成；農業局則表示，非洲豬瘟案例場除了防颱施作完成，今天傍晚水利局已完成加固廢水處理設施。

    市長盧秀燕表示，除了市府及區公所自己的發電機，也希望盤點民間發電機，若有需要可以調用，她也呼籲民眾，此時不要上山下海，不要增加搜救人員的負擔，也請相關單位及區公所加強巡視。

