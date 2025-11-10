鳳凰颱風預估明早發陸警 宜蘭恐下「超大豪雨」列警戒區

中央氣象署11月10日說明鳳凰颱風最新預報。圖為晚間8點30分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風逼近台灣，預估明天週二（11日）上午發布陸警。中央氣象署預報員林秉煜表示，週一、二共伴效應為北東帶來強降雨，東半部及大台北山區慎防豪雨以上等級降雨，其中宜蘭山區可能出現「超大豪雨」，被列入「降雨警戒」區域；也提醒各沿海空曠地區，留意將陸續出現9至12級強陣風。

氣象署晚間8時30分更新颱風資訊。據晚間8時數據，鳳凰為中度颱風等級，位於鵝鑾鼻南南西方約470公里處，以每小時13公里速度，向北轉北北東靠近台灣。近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。

海上警戒區域，包括東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，請航行及作業船隻應嚴加戒備。降雨警戒區域則新增宜蘭縣，未來24小時有超大豪雨可能。氣象署預估，週二清晨至上午發布陸警，暴風圈週二深夜至週三清晨觸陸。

預報員林秉煜表示，颱風外圍環流及東北季風影響，今晚到明天，東半部地區、大台北山區留意豪雨等級以上降雨。未來24小時，宜蘭山區有「超大豪雨」可能；大台北山區、宜蘭、花蓮地區留意大豪雨；大台北、東半部、台東、屏東地區、恆春半島注意豪雨；西半部山區預估降大雨。

林秉煜表示，今夜到明天東半部降雨明顯；週二晚間至週三白天，由於共伴效應往北移至較遠海面，東半部降雨逐漸緩和，但颱風外圍環流持續帶雨，中南部也受影響有雨；週三白天由於颱風接近，南部地區降雨明顯，強降雨持續半天後，預估會逐漸緩和；週四颱風遠離，但北部留意局部較大雨勢，中南部、東半部雨勢趨緩。

不過，林秉煜提醒，颱風預估週三白天登陸中部或南部，但預報尚具不確定性，且路徑及登陸位置將影響風雨分布，因此中南部風雨仍要視颱風路徑及強度變化而定，請民眾持續留意最新氣象資訊。

風力方面，週二白天受東北季風影響，沿海地區風力偏強，澎金馬留意8至10級強陣風；週三白天風力增強，颱風若如期登陸，西南部近颱風中心地區，可能達9至12級強陣風；週四白天，東北季風逐漸取代颱風影響台灣，沿海地區及離島有8至10級強陣風。

海浪方面，明天白天到週三白天，台灣周遭可達3米浪高，南部、恆春半島、台東、澎湖留意5至6米以上浪高。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

