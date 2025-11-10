立委楊曜質疑澎湖民眾緊急機位保留 是權益保障？還是政治操作？

今年澎湖秋冬空運機票一票難求，交通部協調航空公司保留澎湖民眾緊急醫療奔喪座位。（記者劉禹慶攝）

總統賴清德抵澎，了解澎湖今年秋冬機票一票難求，指示交通部研議立即改善措施，制訂「澎湖民眾緊急機位保留機制」，自11月11日至明年1月31日，每日保留一定數量機位提供澎湖民眾「緊急往返」搭機需求，但規定24小時前預知奔喪和緊急就醫需求，且明年2月以後就沒了，民進黨籍立委楊曜質疑是權益保障，還是政治操作？

楊曜表示，交通部奉賴清德總統指示，協調2家航空公司華信、立榮，從今年11月11日至明年1月31日，每日保留一定數量機位供澎湖民眾「緊急往返」搭機需求，但卻在航班起飛前24小時截止登記，這與協助「緊急就醫和奔喪需求」的初衷相違背，真正緊急的民眾，還是要和現在一樣，當天到航站尋求協助。

請繼續往下閱讀...

楊曜進一步提出，由於11月到1月向來是澎湖旅遊超淡季，機位需求相對不迫切，明年春節返鄉疏運又落在2月，交通部不提長期的制度性保障，而是用政治操作來處理，後續可能會帶來更大的問題。

楊曜也很高興交通部終於看到澎湖民眾的航班機位需求，但希望可以建立可長可久的運作機制，至於短時間的應急措施應避免淪為政治操作。尤其緊急就醫和奔喪，無法預判時間，他主張機位保留，必須保留到開放候補時間，才能對外界售票。

相關新聞請見︰

交長出面協調！ 華信航空11/11起 啟動澎湖民眾緊急機位保留

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法