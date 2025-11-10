為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立委楊曜質疑澎湖民眾緊急機位保留 是權益保障？還是政治操作？

    2025/11/10 21:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    今年澎湖秋冬空運機票一票難求，交通部協調航空公司保留澎湖民眾緊急醫療奔喪座位。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖秋冬空運機票一票難求，交通部協調航空公司保留澎湖民眾緊急醫療奔喪座位。（記者劉禹慶攝）

    總統賴清德抵澎，了解澎湖今年秋冬機票一票難求，指示交通部研議立即改善措施，制訂「澎湖民眾緊急機位保留機制」，自11月11日至明年1月31日，每日保留一定數量機位提供澎湖民眾「緊急往返」搭機需求，但規定24小時前預知奔喪和緊急就醫需求，且明年2月以後就沒了，民進黨籍立委楊曜質疑是權益保障，還是政治操作？

    楊曜表示，交通部奉賴清德總統指示，協調2家航空公司華信、立榮，從今年11月11日至明年1月31日，每日保留一定數量機位供澎湖民眾「緊急往返」搭機需求，但卻在航班起飛前24小時截止登記，這與協助「緊急就醫和奔喪需求」的初衷相違背，真正緊急的民眾，還是要和現在一樣，當天到航站尋求協助。

    楊曜進一步提出，由於11月到1月向來是澎湖旅遊超淡季，機位需求相對不迫切，明年春節返鄉疏運又落在2月，交通部不提長期的制度性保障，而是用政治操作來處理，後續可能會帶來更大的問題。

    楊曜也很高興交通部終於看到澎湖民眾的航班機位需求，但希望可以建立可長可久的運作機制，至於短時間的應急措施應避免淪為政治操作。尤其緊急就醫和奔喪，無法預判時間，他主張機位保留，必須保留到開放候補時間，才能對外界售票。

    相關新聞請見︰

    交長出面協調！ 華信航空11/11起 啟動澎湖民眾緊急機位保留

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播