明細出爐！新壽「分手費」44.3億元 公文送達議會

北士科 T17、T18。（資料照）

台北市政府與新光人壽有關北士科土地的合意解約「分手費」公文，今天下午連同新壽履約支出成本結算彙總明細在內，已送達台北市議會，內容提到新壽5日函送履約已支出成本項目及金額，經市府委任的會計師事務所進行「盡職調查」，包含新壽已繳納的權利金、地租、已支付的工程成本及資金成本，確認總額為44億3406萬4085元，預計週三（12日）排入大會，但仍有颱風假的變數。

44億3406萬4085元的主要項目和金額，涵蓋已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費，計34億4981萬2174元；已支付的顧問及工程成本6億1448萬1768元，如建築師設計規劃費、專案管理費、估價師代書律師等顧問費、含建照及雜照結構外審等各類審查費、試樁作業費與工程前置作業費；以及前述項目的資金成本3億6977萬143元。

請繼續往下閱讀...

函文提到，為加速驅動AI供應鏈戰略佈局，市府積極爭取輝達海外企業總部設立於台北市，輝達選擇進駐北士科T17、T18街廓市有土地，經考量北士科形成AI科技產業群聚效應的黃金時間，10月13日函請新壽同意合意終止設定地上權契約，並儘速提出合意終止契約具體條件。

新壽於10月22日公開記者會與次日函悉陳「於市府返還已（所）支出相關成本前提下，願與市府合意終止設定地上權契約」，基上，市府與新壽所簽訂設定地上權契約不克繼續執行，經雙方依該契約第9.1.1條約定協議合意期前終止契約；11月5日新壽函送履約已支出成本項目及金額到府。

函文另指，此案因未及編列預算且無法自行調整，需動支平均地權基金，並依前開決議函請市議會備查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法