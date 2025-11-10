基北北桃停班課不同調？ 新北市府：依科學數據做出決策

新北市新聞局長李利貞表示，依科學數據做出決策，基北北桃發布前皆保持密切聯繫。（記者羅國嘉攝）

鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預估將帶來豪雨與強風，全台各地嚴陣以待。不過「同進退」的基北北桃四市，10日晚間在宣布停班停課時卻出現步調不一致的情況，引發民眾討論。對此，新北市新聞局長李利貞表示，依科學數據做出決策，基北北桃發布前皆保持密切聯繫。

今天晚間8時，桃園市宣布全區停班停課；台北市除士林區、北投區等12里及新北市7區停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課；基隆市則維持正常上班上課。由於基北北桃四市長期被視為共同生活圈，此次決策不同步引發民眾熱議。

不少市民湧入新北市長侯友宜的社群留言，質疑防災標準不一，「防災有什麼用，颱風出門本身就是一件危險的事，真的都要等到出人命才會重視這些問題，桃園都放了新北沒放，真的蠻可笑的」，甚至有人呼籲侯友宜「明天出門記得用走的」。

李利貞說明，新北市依據氣象署晚間預報資料，以及天氣風險公司和台大團隊分析顯示，瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區11日雨量達停班停課標準，因此宣布以上7個行政區明日停止上班上課。她強調，依科學數據做出決策，基北北桃發布前皆保持密切聯繫。

