    屏縣明天照常上班上課 災害應變中心今晚7點三級開設

    2025/11/10 20:31 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣完成防汛整備，縣府籲請縣民全力防颱，共同守護家園安全。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏縣完成防汛整備，縣府籲請縣民全力防颱，共同守護家園安全。（取自屏東縣長周春米臉書）

    中央氣象署今（10）日傍晚5點30分已發布中颱鳳凰海上颱風警報，屏東縣政府災害應變中心今晚7點三級開設，因氣象署目前尚未發布陸上警報，且屏縣未核列警戒地區，屏東縣明（11）日照常上班上課。

    鳳凰颱風逼近，屏東全面啟動防颱應變，縣長周春米今上午已在縣府召開鳳凰颱風防災應變會議，密切掌握颱風動態，因山區與恆春半島為降雨熱區，縣府呼籲，11日夜間起至13日清晨請民眾留意強降雨，恆春半島可能出現10級以上強陣風，也應加強防風，沿海地區12日需注意大潮與強陣風。

    屏東縣長周春米今晚也透過臉書指出，中央氣象署下午5點30分已發布海上颱風警報，全縣17座抽水站、149組移動抽水機組、5座滯洪池、45處水位站、72處影像監視站、20處路面淹水感知器均運轉正常，全面備戰。縣府也同步要求各鄉鎮公所落實清疏側溝、防汛整備，全面提高警戒。

    中颱鳳凰海警發布， 屏縣完成防汛整備。（取自屏東縣長周春米臉書）

    中颱鳳凰海警發布， 屏縣完成防汛整備。（取自屏東縣長周春米臉書）

