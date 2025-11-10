桃園罕見放颱風假！網友湧張善政臉書不再「咕嚕咕嚕」

桃園市長張善政（右）。（資料照）

桃園市政府10日晚間宣布，明日11/11（二）停止上班上課。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市少見放颱風假，今年還曾採分區僅沿海放假，鳳凰颱風來襲，民眾並不期待有颱風假，桃市府晚間宣布，根據氣象預報，受颱風影響，平地與山區明日因風力皆達停止上班上課標準，明（11）日週二停止上班上課，市長張善政也在臉書發布停班停課訊息，桃園更是全台少數明天放颱風假的城市，讓市民直呼「好意外」。

今年颱風期間，桃園大多都是正常上班上課，網友紛紛在張善政臉書留言「咕嚕咕嚕」，今日張善政臉書留言大翻轉，大批網友湧入喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的男人」、「太難得了，善政居然放假」、「一度以為是改圖」、「驚不驚喜、意不意外」。

因應鳳凰颱風來襲，桃園市明日晚間至13日有大雨發生機率，桃市府今天下午已召開防災整備會議，由市長張善政主持並聽取各單位防災整備工作，日前桃園區南門市場大火，經發局會同建築管理處於昨天緊急拆除被燒毀的屋頂、雨遮及附屬建築物，避免強風吹拂下造成公共安全問題，原定延長至16日的桃園花彩節，提前於今天下午四點閉園，也提醒民眾務必做好防災準備。

