雙北僅部分停班課！「咕嚕咕嚕大軍」灌爆蔣萬安、侯友宜臉書

新北市政府與台北市政府今（10日）晚間宣布，僅部分地區停止上班及上課，消息一出，立即引發民怨。（圖擷取自侯友宜、蔣萬安臉書，本報合成）

中度颱風「鳳凰」來勢洶洶，加上東北季風共伴效應影響，全台多地開始出現風雨交加情況。新北市政府與台北市政府今（10日）晚間宣布，除部分地區停止上班及上課，其餘各機關學校「正常上班上課」，消息引發民怨，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安臉書，瞬間湧入「咕嚕咕嚕大軍」洗版一面倒罵爆。

因應鳳凰颱風來襲，新北市府與北市府今日召開防災整備會議，並依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，在晚間8點發布停班課資訊。新北市府宣布，僅瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課；北市府則宣布，「士林區」永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及「北投區」湖田里、湖山里、大屯里、泉源里停止上班及上課外。

住在雙北的網友得知消息，立即湧入2名市長臉書貼文留下大量「咕嚕咕嚕」砲轟，「難怪總統會選輸」、「蔣那麼久還是蔣不聽」、「颱風假殺手，殺假boy」、「不會治理真的可以下台欸」、「傻眼了，放假會少一塊肉嗎？」、「台北市跟新北市平民是什麼很賤的人嗎」、「麻煩你明天來一趟淡水，立刻讓你體會風強雨大的滋味」、「下雨天開車視線超級差的，市長知道嗎？喔不對，你是坐專車接送」。

不少網友指出，無法理解2市這次的颱風價芳標準，「相隔不到2公里的區域會有不同放假標準，我也真的是第一次看到！」、「台北市用里拆超屌，可能連同班同學都會有一些人要上課一些人不用」、「同樣都是台北市市民為什麼不同里會有這樣子的差別做法？是不敢得罪台北市的企業家嗎？」、「非常無言，我旁邊的里放了，我們這個里沒有放。請問風雨是會繞著走嗎？能不能站在一下人民的角度來評估狀況？」

另外，「北北基桃」目前僅桃園市罕見宣布放假，引起各界關注。網友也以此怒嗆，「說好的北北基桃同步呢」、「不是北北基桃，桃園怎麼逃了」、「北北基桃共同生活圈呢？市長你怎麼了？」、「北北基桃不是共同體嗎？桃園放了欸」、「不是標榜生活共同圈？桃園怎麼跟北北基不同調？」、「北北基桃說分就分，連新北自己都分裂」、「桃園放了為什麼台北沒放？不是北北基桃生活圈嗎？」。

