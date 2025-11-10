高雄國小赴日教學參訪 旅台日作家見「1地點」搖頭：不適合

旅台日本作家「日本人的歐吉桑」對於高雄國小規劃的大阪、京都教學參訪提出建議，示意圖。（路透）

高雄有國小規劃的日本大阪、京都教學參觀行程引發討論。旅台日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生肯定學校規劃行程的用心，但認為京都並非適合國小生的參訪地點，並分析背後原因。

高雄有國小規劃京阪五天四夜教學參觀活動，引起網友討論。下坂泰生今日在臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文說，看過行程表後，他認為內容豐富、安排用心，拜訪的多為受歡迎景點，整體規劃值得肯定。不過，他對京都的安排提出疑慮，認為對國小學生而言，當地過度擁擠的觀光環境可能帶來安全與適應上的挑戰。

請繼續往下閱讀...

下坂泰生指出，京都的旅遊熱度高，巴士常客滿、計程車難以叫到、飯店價格昂貴且景點人潮如跨年煙火秀般擁擠，對年紀尚小的學生可能造成不安。他表示，隨著交通、住宿與費用問題，日本國中與高中在規劃教學旅行時選擇京都的案例已逐漸減少，改而選擇長崎縣等相對安靜且具有歷史教育價值的地點。

他進一步分析，日本國小學生多半不安排出國教學旅行，原因在於學生尚未充分掌握本國歷史文化，先學習國內重要歷史文化，再累積基礎知識後，再以國外文化拓展視野，才能有效增進學習成效。他強調，如果行程以旅遊為主，則無大問題，但若以教學名義，景點安排需考量教育意義與學生承受能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法