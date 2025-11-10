44年來台灣首例！華碩與台大攜手奪ICCAD最佳論文獎

華碩與台大共同發表「基於半正定規劃的去耦電容擺置於電源分配網路最佳化」論文，獲最佳論文獎委員會全體7位委員一致滿分推薦。最佳論文獎委員會主席AMD Ismail S. K. Bustany博士（左起） 、華碩經理呂暘、台大特聘教授張耀文、台大電子所蔡宗穎、大會主席德國慕尼黑科技大學Robert Wille博士、議程委員會主席美國伊利諾大學Deming Chen 博士。（圖由華碩提供）

華碩電腦與國立台灣大學電機系共同研發的先進主機板去耦電容擺置技術，榮獲頂尖國際電腦輔助設計會議 （ICCAD）2025最佳論文獎，成為ICCAD舉辦44年來，台灣首位獲獎者，不僅是電子設計自動化（EDA）領域的突破，更展現在創新研發與產學合作上的強大實力。

團隊由華碩先進電磁技術處與台大電機系暨電子所特聘教授張耀文指導的電子所碩士生蔡宗穎及電機系毛韋翰共同完成，該項研究針對先進印刷電路板（PCB）配電網路的瞬態電流脈衝對電源完整性的影響，提出一種創新的去耦電容擺置方法，利用半定規劃模型進行最佳化，採用整數鬆弛和連接埠縮減等技術提高可擴展性。

請繼續往下閱讀...

ICCAD是由電機電子工程師學會（IEEE）與計算機協會（ACM）共同主辦的全球頂尖學術研討會，是EDA領域的奧林匹亞殿堂。今年會議在德國慕尼黑舉行，共收到1508件摘要投稿，完整論文獲雙盲審查資格有1078件， 最終266篇獲選發表。

華碩與台大共同發表「基於半正定規劃的去耦電容擺置於電源分配網路最佳化 （Semidefinite Programming-Based Decoupling Capacitor Placement for Power Distribution Network Optimization） 」論文，屬於設計後段技術領域，獲最佳論文獎委員會全體7位委員一致滿分推薦，在如此高的共識下獲此殊榮，極為罕見。驗證結果顯示，相較於現行的商業工具，此技術可大幅減少72%的電容使用量，並提高6.9倍的設計速度，為數學理論及實務應用的完美結合，對於提高先進PCB設計的品質和降低成本具有重要意義。

華碩與台大榮獲EDA頂尖國際會議ICCAD最佳論文獎第一名，台大電機系毛韋翰（左起）、電子所蔡宗穎、電機系特聘教授張耀文、華碩電腦處長曾斌祺、主任白哲睿、經理呂暘。（圖由華碩提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法