    首頁 > 生活

    脫單？秒殺的彰化市單身聯誼「實境解謎」來了 11/11上網搶報名

    2025/11/10 19:42 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市長林世賢表示，年底將再開辦「實境解謎」單身聯誼活動。（彰化市公所提供）

    彰化市長林世賢表示，年底將再開辦「實境解謎」單身聯誼活動。（彰化市公所提供）

    彰化市公所以「實境解謎」讓單身聯誼活動都創下秒殺，今年在敲碗聲中，加碼在12月13日再次推出，祭出高額3萬元的解謎獎金，彰化市長林世賢宣布將於明天（11日）上午9點起開放網路報名，這次男女名額共取80名，想要脫單就要手刀快！

    彰化市公所表示，去年首次推出年輕人最愛的「實境解謎」，扭轉以往報名都是陽盛陰衰的局面，吸引女性朋友的報名熱潮。尤其是透過共同解謎，讓陌生人成功破冰，在攜手闖關中認識更真實的一面，加上又有高額 3 萬元解謎獎金，也讓市公所的單身聯誼活動一炮而紅。

    因此，今年在敲碗聲中，將加辦「3萬解謎．幸福無敵～神威顯赫」活動，時間是12月13日，地點在彰化南瑤宮，邀請專業團隊打造趣味實境任務。成功配對者在2027年12月31日前完成結婚者，還可再獲得1萬元商品禮券，作為結婚賀禮！

    彰化市公所表示，年輕男女要脫單，可以考慮報名加碼的單身聯誼活動，報名時間為11月11日上午9時起至11月 13日下午4時止，只要年滿20歲到40歲、目前為無婚姻狀態的單身男女都可以報名，男女正取80人。相關資訊可上彰化市公所網站或彰化市立圖書館臉書專頁查詢。報名網址

    彰化市長林世賢牽著妻子一起穿越天空步道，鼓勵年輕人能夠找到對象走入婚姻。（彰化市公所提供）

    彰化市長林世賢牽著妻子一起穿越天空步道，鼓勵年輕人能夠找到對象走入婚姻。（彰化市公所提供）

