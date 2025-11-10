日本長野高校來台與高雄6高中交流 用港都山海魅力熱情接待

日本長野高校與高雄的高中生開心交流。（高雄市教育局提供）

日本長野縣長野高校校長廣田昌彦，今（10）日帶領多達290名師生到訪高雄市立仁武高中等6所高市公立高中，雙方進行英語專題發表、文化交流及社區走讀，實現跨國教育合作的新里程。

高雄市教育局於2018年及2024年與長野縣教育委員會簽署「教育合作備忘錄」，拓展及深化台日教育合作及友好情誼。今年雙方交流，由仁武高中擔任總召學校，攜手鳳山高中、瑞祥高中、高雄中學、高師大附中及新興高中，共同接待來自日本長野高校的師生代表團。

高雄市教育局指出，交流活動上午在6校同步展開，高雄市教育局許嘉晃專門委員也前往仁武高中共同參與，延續過去先透過視訊互動討論、再進行實體發表的交流模式，今年專題發表以「促進當地發展」為題，展現在地多元且深厚的文化魅力。

仁武高中除了招待日方學生品嚐台灣國民飲品珍珠奶茶，也特別安排「仁武舊街區-社區走讀」，由學生與外籍教師共同擔任導覽員，帶領來賓探索舊鐵花窗工藝與當地廟宇信仰等歷史風貌。

高雄中學由音樂班的木管重奏進行盛大歡迎儀式，學生大使團則陪同校園導覽及實驗闖關的科學體驗；瑞祥高中學生以流利英文介紹駁二藝術特區、流行音樂中心、美術館、旗津與美濃等高雄著名特色地標，並準備台式小點心與手作麻糬體驗；新興高中則安排椪糖製作、套圈圈遊戲等多項體驗活動。鳳山高中、高師大附中亦以英語高雄知名景點，以及校內特色課程體驗。

