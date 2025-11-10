為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪水位升高漫過便道最低處 萬榮鄉明利村爆泥流急撤

    2025/11/10 20:07 記者王錦義／花蓮報導
    晚間因馬太鞍溪水量增加，導致泥水大量從馬太鞍溪上游處沿萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向，靠近明利村馬太鞍聚會所。（民眾提供）

    上稿時間：19:16
    更新時間：20:07

    隨鳳凰颱風持續往台灣逼近，花蓮馬太鞍溪堰塞湖今天也發布紅色警戒，下游馬太鞍溪橋涵管便道因水位持續上漲，下午4點半已達封閉行動值封閉，依據水位監測數據，晚間5點半水位達到168公尺已經超過便道最低點並持續上升中，也有水勢從萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向台9線，靠近明利村馬太鞍聚會所，警方已經在台九線231K萬榮路段拉起封鎖線。

    鳳林警分局指出，晚間因馬太鞍溪水量增加，導致泥水大量從馬太鞍溪上游處沿萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向台九線231公里處，靠近明利村馬太鞍聚會所，恐有危害明利村4鄰56、57號兩旁處住處村民，故協同鄉公所及村長實施緊急撤離，將村民撤離至明利村辦公處收容處所，目前有泥水無法確認堤防狀況。

    對於網路謠傳馬太鞍溪便道遭沖垮還有機車被泥流沖走，公路局東工分局指出，馬太鞍便道目前是溢淹狀況，尚未有沖垮訊息，但已於今天下午4點30預警性封橋，所以並沒有過橋機車被沖入泥流情事，另已同步於提供替代道路路線。

    縣府指出，馬太鞍溪泥水持續漫出台9線管制區域，縣長徐榛蔚今（10）日晚間至現場了解災情，關心道路受困民眾，目前民眾已經脫困。交通管制區域擴大至台九線231K處，提醒鄉親非必要切勿靠近，配合交通管制。

    赤科山、六十石山道路封閉

    玉里鎮公所表示，今天晚上6時預警性封閉高寮便道及赤科山道路完成；富里鄉六十石山產業道路也於今天晚上6時起預警性封閉道路，禁止所有人上下山，不開放通行；崙天便道也將於今晚6時起預警性封閉，後續開放時間將視天候狀況再另行公布。

    晚間因馬太鞍溪水量增加，導致泥水大量從馬太鞍溪上游處沿萬榮鄉明利村山邊轉往花45線流向，靠近明利村馬太鞍聚會所。（民眾提供）

    富里鄉公所協同警方對崙天大橋臨時便道東端便道，執行預防性封閉，管制人車出人。（警方提供）

    晚間因馬太鞍溪水量增加，導致泥水大量漫淹過便道最低處。（民眾提供）

