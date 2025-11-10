夾帶外縣市廚餘闖崁頂焚化爐 屏縣揪7業者違規開罰

屏縣環保局進行路邊攔查作業。（屏東縣政府提供）

台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟病例後，屏東縣政府就禁止外縣市廚餘進到屏縣處理，未料竟有不肖業者夾帶外來廚餘，硬闖崁頂焚化爐，環保局統計，從上（10）月23日至今有共有5家產源業者、2家清運廚餘業者違規，共被開罰6萬6000元。

屏東縣政府環保局今（10）日表示，屏縣過去每日餵養豬隻的廚餘量約為240公噸，其中屏縣自行產生的約僅40噸，外縣市載入屏東的廚餘高達200噸，也就是說有80%養豬廚餘來自外縣市，包括高雄、台南、台東、花蓮等縣市；近日發現廚餘禁止養豬後，仍有大量外縣市廚餘進入崁頂焚化廠處理，為確保屏東縣廚餘妥善去化及垃圾清運順暢，重申絕對禁止外縣市廚餘進入屏東縣處理。

請繼續往下閱讀...

屏東縣府上月23日宣布外縣市廚餘不得進入崁頂焚化爐處理，結果萬丹鄉某畜牧場不但大量混入外縣市廚餘、二度闖進管制區入內傾倒，還與環保局人員發生拉扯，施姓員工及林姓司機在複訊後，遭檢方聲押，法官裁定交保，而後檢方不滿提抗告。

除了這家位萬丹鄉的畜牧場，環保局發現，仍有其他業者夾帶外縣市廚餘想蒙混過關，雖然數量並不多，但透過登記比對，還是都能揪出違規事實，至今共有5家如屠宰場等的產源業者、2家清運廚餘業者被查獲，將共開罰6萬6000元。

環保局表示，疫情仍在高風險階段，廚餘流向管理不可鬆懈，任何僥倖都可能造成防疫破口。疫情期間，外縣市產源的廚餘及下腳料一律禁止進入崁頂焚化廠，避免跨區運輸造成污染疑慮。此外，所有廚餘進場車輛都須事前向環保局申請，經審核通過後方可進場；未申請擅自運入、偷倒者，將依法開罰並移送相關單位偵辦。

廚餘養豬場查核。（屏東縣政府提供）

廚餘養豬場查核。（屏東縣政府提供）

屏縣環保局進行路邊攔查作業。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法