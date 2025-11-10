為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    偽冒「氣候署」網頁招募夥伴協作氣候資料 環境部提醒勿上當

    2025/11/10 19:22 記者吳柏軒／台北報導
    環境部氣候變遷署發現，近來有不肖人士假冒網站發布不實招募計畫，呼籲民眾小心求證。（擷取自氣候署網站）

    環境部氣候變遷署發現，近來有不肖人士假冒網站發布不實招募計畫，呼籲民眾小心求證。（擷取自氣候署網站）

    環境部氣候變遷署近期發現，有不肖人士假冒氣候署名義，竟然偽造氣候署網頁，宣稱辦理「氣候資料協作夥伴招募計畫」，藉此誤導並企圖騙取民眾信任，呼籲民眾小心查證勿上當。

    針對網站遭假冒，氣候署今（10日）鄭重澄清，該不肖人士冒用氣候署官方圖像企圖混淆視聽，其所發布的「氣候資料協作夥伴招募計畫」等相關訊息均為不實內容，與氣候署毫無關聯，並強調所有官方資訊、計畫招募及最新消息，均會透過氣候署正式發布。

    氣候署呼籲，請民眾務必認明官方管道，對於來路不明、網址結構可疑的網站，應提高警覺，切勿點擊連結、提供個人資料或進行任何形式的金錢交易，若民眾對任何聲稱是氣候署的資訊、活動或計畫感到懷疑，可透過以下管道進行查證：

    1.撥打氣候署專線：（02）2322-2050

    2.撥打「165」反詐騙專線諮詢。

    3.瀏覽環境部及氣候署官方網站確認資訊。氣候署官方網站：https://www.cca.gov.tw

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

