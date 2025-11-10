鳳凰進逼 馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 光復、萬榮、鳳林已撤離2686人

鳳林鎮公所今天強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶，如保全戶不在家，則在門上張貼黃色通知單。（鳳林鎮公所提供）

鳳凰颱風將來襲，林保署針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉公所上午趕緊派員到收容場域布置，午後開始疏散撤離警戒區域居民。不少鄉民因有上次洪災經驗，陸續背起避難包到指定地點等待車輛載往收容場域，也有人先把自家一樓清空後再去依親。截至今晚6點實際撤離人數2686人，進入收容所的人數約650人。

因應馬太鞍溪堰塞湖已達紅色警戒標準，今天光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等紅色警戒區啟動強制撤離工作。縣府統計，這次3鄉鎮堰塞湖保全戶撤離戶數達3021戶、總人數6298人，實際居住人數為4910人，光復鄉4733人、鳳林鎮157人、萬榮鄉20人。縣府指出，截至晚間6點，實際撤離人數2686人，入住收容處人數為650人。

光復鄉劉先生說，之前水災真的嚇到，颱風又要來「當然會擔心，怎麼會不擔心」，這次大家比較有警覺性，都趕快撤離，自己是要去依親；這次光復鄉公所準備得比較充足，已經算不錯了，應該不會比上次的水災慘重。

光復鄉大同村這次幾乎全村撤離，村長邱金仲說，全村位在低窪處，村民都要撤離到收容所或依親，預計到收容所有500多人，分別去西富國小或富源國中，昨天提醒村民要把所需物品及藥品裝進避難包內；公所也利用時間布置，午後撤離時人車都有到位，這次比較進入狀況。

鳳林鎮公所表示，今天強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶，2項合計91戶258人。其中2位長橋里堰塞湖保全戶因癱瘓，優先撤離到門諾醫院壽豐護理之家，一戶自行前往，一戶協調消防局調派救護車支援。如保全戶不在家，則在門上張貼黃色通知單請他們立刻撤離。選擇依親民眾則填具切結書、拍照，並留下聯絡電話，方便後續追蹤。

晚間因馬太鞍溪水量增加，導致泥水大量從馬太鞍溪上游處沿萬榮鄉明利村山邊，轉往花45線流向台9線231公里處，恐有危害明利村4鄰56、57號兩旁村民，協同鄉公所及村長實施緊急撤離，將村民撤離至明利村辦公處收容處所。

