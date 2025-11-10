為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會火速發1800萬善款 溫暖花蓮災民

    2025/11/10 19:20 記者蔡宗憲／屏東報導
    見引法師協助災民確認資料。（中國佛教會提供）

    見引法師協助災民確認資料。（中國佛教會提供）

    鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會火速發放善款。（中國佛教會提供）

    鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會火速發放善款。（中國佛教會提供）

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鳳凰颱風步步逼近之際，花蓮縣光復鄉卻在上週馬太鞍溪堰塞湖溢流重創後，迎來另一道溫暖光芒。中國佛教會近日於光復高級商工職業學校舉行「關懷慰助金發放活動」，一口氣發放2500份、總額1800萬元善款，幫助光復鄉7村與鳳林鎮3里災民挺過最艱難時刻，現場許多民眾淚灑領款處，感動直呼「佛教界就是我們的菩薩」。

    「清晨三點就來排隊！」災民李小姐哽咽說，家裡一樓全毀，家具全泡湯，生活陷入絕境，「中國佛教會從全台募來的錢，就像天上掉下來的光，讓我又看到希望。」另一位阿嬤緊握7千元慰助金，連聲道謝：「有這筆錢，至少能先買床睡，不用再睡地板。」

    本次發放對象涵蓋光復鄉大平、大馬、大安、大華、大同、東富、北富等7村，以及鳳林鎮長橋、大榮、山興等3里。罹難及失聯者家屬每人領取3萬元，受災戶每戶7千元，中國佛教會強調「不漏接一人」。理事長心茂法師表示，颱風來襲前必須搶時效，「我們秉持佛陀『同體大悲』精神，聞聲救苦，絕不能讓災民獨自面對風雨。」

    活動現場，內政部、花蓮縣政府、縣議會代表皆到場致意，議長張峻特別感謝心茂法師帶領全國佛教界展現速度與溫暖。

    副理事長見引法師指出，災民最急需的就是重建家園與添購家具，「我們這次就是要做最實際的幫忙。」秘書長修懿法師則感動表示，募款公告才三天，就有超過200位志工從全台趕來，「台灣人的愛心真的無人能敵！」活動一早先舉行灑淨祈福法會，下午眾法師赴保安寺誦經迴向，祈願罹難者往生淨土、失聯者早日歸來。心茂法師強調，中國佛教會將持續以「慈悲喜捨、悲智雙運」精神，陪花蓮走過這段最黑暗的日子。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播