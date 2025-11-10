鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會火速發1800萬善款 溫暖花蓮災民

見引法師協助災民確認資料。（中國佛教會提供）

鳳凰颱風逼近前夕 中國佛教會火速發放善款。（中國佛教會提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕鳳凰颱風步步逼近之際，花蓮縣光復鄉卻在上週馬太鞍溪堰塞湖溢流重創後，迎來另一道溫暖光芒。中國佛教會近日於光復高級商工職業學校舉行「關懷慰助金發放活動」，一口氣發放2500份、總額1800萬元善款，幫助光復鄉7村與鳳林鎮3里災民挺過最艱難時刻，現場許多民眾淚灑領款處，感動直呼「佛教界就是我們的菩薩」。

「清晨三點就來排隊！」災民李小姐哽咽說，家裡一樓全毀，家具全泡湯，生活陷入絕境，「中國佛教會從全台募來的錢，就像天上掉下來的光，讓我又看到希望。」另一位阿嬤緊握7千元慰助金，連聲道謝：「有這筆錢，至少能先買床睡，不用再睡地板。」

本次發放對象涵蓋光復鄉大平、大馬、大安、大華、大同、東富、北富等7村，以及鳳林鎮長橋、大榮、山興等3里。罹難及失聯者家屬每人領取3萬元，受災戶每戶7千元，中國佛教會強調「不漏接一人」。理事長心茂法師表示，颱風來襲前必須搶時效，「我們秉持佛陀『同體大悲』精神，聞聲救苦，絕不能讓災民獨自面對風雨。」

活動現場，內政部、花蓮縣政府、縣議會代表皆到場致意，議長張峻特別感謝心茂法師帶領全國佛教界展現速度與溫暖。

副理事長見引法師指出，災民最急需的就是重建家園與添購家具，「我們這次就是要做最實際的幫忙。」秘書長修懿法師則感動表示，募款公告才三天，就有超過200位志工從全台趕來，「台灣人的愛心真的無人能敵！」活動一早先舉行灑淨祈福法會，下午眾法師赴保安寺誦經迴向，祈願罹難者往生淨土、失聯者早日歸來。心茂法師強調，中國佛教會將持續以「慈悲喜捨、悲智雙運」精神，陪花蓮走過這段最黑暗的日子。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法