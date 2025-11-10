鳳凰颱風攪局 桃園花彩節11/11下午4時提前閉園

桃園花彩節從1日至10日，共有131萬人次遊客造訪，突破去年紀錄。（資料照，農業局提供）

桃園花彩節從1日至10日，共有131萬人次遊客造訪，突破去年紀錄。（資料照，農業局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕鳳凰颱風來勢洶洶，預計明（11）日將發布陸上颱風警報，桃市府農業局表示，2025桃園花彩節因花期延後，原訂加碼延長至16日，讓遊客一睹繁花盛開美景，無奈鳳凰颱風攪局，考量遊客安全，將提前於明日下午4點閉園。

農業局表示，颱風來襲帶來風雨，勢必嚴重影響花開狀況，加上花田積水，現場以農廢裝置打造的「大帽子」等系列裝置藝術，經防颱撤除後組裝復原困難，且有結構安全疑慮，以遊客安全為優先考量，明日下午4點後，花彩節將正式閉園，希望所有遊客理解與體諒，同時感謝從1日至10日共有131萬人次遊客造訪，突破去年紀錄。

桃園花彩節從1日至10日，共有131萬人次遊客造訪，突破去年紀錄。（資料照，農業局提供）

桃園花彩節從1日至10日，共有131萬人次遊客造訪，突破去年紀錄。（資料照，農業局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法