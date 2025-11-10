為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風逼近！ 彰化稻農連夜搶收 農會通宵收購

    2025/11/10 18:54 記者陳冠備／彰化報導
    田尾鄉農會提前兩天進行二期稻收購，今天從早到晚，收稻車絡繹不絕。（田尾鄉農會提供）

    田尾鄉農會提前兩天進行二期稻收購，今天從早到晚，收稻車絡繹不絕。（田尾鄉農會提供）

    鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署預估明（11）日將發布陸上颱風警報。彰化地區正值二期稻收割期，農民憂心大雨影響收成，紛紛提前搶收，不過田中鎮昨（9）日因「田中馬拉松」活動封路，部分稻農反映收割機與稻榖車進不來，讓農民憂心忡忡，深恐大雨來臨前無法完成搶收。

    社頭鄉農民同樣緊張，社頭農會受限場地及契作作業安排，收購作業要等到12日才能展開。農會表示，若農民急需搶收，可協助送往縣農會田中收購場地，並非完全不理契作農。

    田尾鄉農會則搶在風雨前全力應變，原定週三收購改提前兩天進行，今天一早收稻車絡繹不絕。總幹事吳憲政表示，「農民一聽颱風要來都很緊張，我們本著照顧農民的立場，今晚也會加派人員輪班，不管半夜、凌晨都會收。」

    田中鎮農會總幹事張瑞欣指出，目前契作台梗九號約20多公頃已全數採收完畢，10日起展開公糧收購，今天收購量已破百公噸，也將加派人力趕在颱風來臨前完成收購。他強調，田中馬拉松已連辦14年，地方農民大多會避開活動日收稻，封路影響有限。

    張瑞欣也提到，今年7月受颱風丹娜絲與連日豪雨衝擊，秧苗受損、復耕面積超過三成，導致二期稻成熟期較往年延後約一個月，如今颱風再來攪局，讓不少農民再度緊繃神經。

