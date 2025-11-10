為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    玉井年初7隻山豬現蹤 近來沙田里逾10處果園遭闖入啃食植株

    2025/11/10 19:07 記者吳俊鋒／台南報導
    玉井區近來屢傳果園遭山豬侵入、破壞，農損嚴重。（陳姓讀者提供）

    玉井區近來屢傳果園遭山豬侵入、破壞，農損嚴重。（陳姓讀者提供）

    有「芒果故鄉」之稱的台南玉井，地勢較高的沙田里近來屢傳疑似山豬侵擾事件，已有10處園區被闖入，植株遭啃食、破壞，即將收成的芭樂、香蕉等作物嚴重毀損，令附近居民惶恐，有搜獵經驗者計畫組隊進行捕捉。根據市府農業局森林及自然保育科今年初的調查，當地曾短時間內目擊到7隻出沒，是否為同一群，仍待釐清。

    沙田里長王美華表示，最近陸續接獲農民陳情，位於淺山地區的自家果園遭受「豬害」，植栽大規模傾倒，嫩莖被啃食，現場一片凌亂，令人怵目驚心，受災作物以芭樂為主，也有香蕉，都是即將收成，卻因破壞而掉落、腐爛，心血泡湯，累計毀損約600台斤。

    玉井區長顏振羽指出，已派員勘查，並通報市府，研判野豬應該是在高海拔處找不到食物，才會下來淺山的果園飽餐，呼籲農民注意安全，若栽種作物的地方在比較偏僻，不要落單，記得結伴，相互照應。

    森林及自然保育科長朱健明提到，根據通報紀錄，山區果園2年來野豬出沒侵擾案共有6次，白河、楠西、南化等地都有，最近1例在玉井，被目擊有7隻之多，是否與目前的事件為同一群，仍要深入調查。

    朱健明強調，針對野生動物危害農作事件頻傳，林業及自然保育署正鼓勵架設電圍網，嚇阻侵入、破壞，造成損失，相關經費已有補助，可多加利用。

