因應台積電嘉義設廠 嘉新國中學生探索半導體產業

嘉新國中學生在高科大體驗無塵室。（嘉新國中提供）

學生到科工館、高科大探索半導體產業。（嘉新國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電正在位於嘉義縣太保市的嘉義科學園區興建先進封裝廠，為提升國中生對未來科技產業的視野，太保市嘉新國中推動探索半導體產業之旅，前天、昨天師生前往高雄市到國立科學工藝博物館參與半導體課程，到國立高雄科技大學（高科大）進行無塵室體驗，讓學生更瞭解台灣高科技產業。

嘉新國中校長陳彥榕說，跨域學習之旅結合國中科技教育、高中課程銜接與地方產業趨勢，為學子奠定邁向科技大南方的堅實基礎。

學生到科工館認識電晶體等關鍵技術，在高科大半導體工程系體驗精密無塵室環境，親身穿上無塵衣，感受晶片製程對環境潔淨度的極高要求。

高科大半導體工程系助理教授侯杰利說，嘉新國中學生到高科大體驗，展現高度學習意願與專注度，對半導體、電晶體等核心元件感到好奇，積極提問相關應用如太陽能和Arduino實作等問題，具備未來銜接高中自然組與大學理工科系的優良特質。

陳彥榕說，半導體為國家發展重要戰略產業，台積電等指標大廠持續在南台灣擴大設廠，學校有責任引導學生認識產業結構與未來趨勢。

陳彥榕說，學生在學校學習基礎學力，更重要的是與在地產業結合，提升科技視野，了解未來科技發展趨勢，本次參訪探索半導體製程與體驗無塵室的環境，可切身感受高科技產業的脈動，為未來職涯與學術選擇做準備。

嘉新國中學生到科工館探索半導體產業。（嘉新國中提供）

