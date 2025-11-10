為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    鳳凰進逼台灣 週二上午12縣市達停班課標準

    2025/11/10 18:38 記者蔡昀容／台北報導
    中央氣象署11月10日晚間發布風力預測。（擷取自中央氣象署）

    中央氣象署11月10日晚間發布風力預測。（擷取自中央氣象署）

    鳳凰颱風將襲台，根據中央氣象署10日提早發布晚間7時風雨預報，明天（11日）週二上午雙北、宜花東、桃園等12縣市達到停班課標準。

    天然災害停止上班及上課作業辦法規定，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

    根據中央氣象署晚間7時版本風雨預報，明天凌晨0時至中午12時，總計有12縣市達標，包含桃園、苗栗、台中、彰化、連江、金門、澎湖、台北、新北、宜蘭、花蓮、台東。

    風力達標縣市，明天上午6時至中午12時期間，有桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金門縣、澎湖縣。

    24小時累積雨量達標地區，今晚8時至明天晚間8時，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣平地、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣山區。

    各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

    中央氣象署10日晚間發布24小時累積雨量預測。（擷取自中央氣象署）

    中央氣象署10日晚間發布24小時累積雨量預測。（擷取自中央氣象署）

    圖 圖
    圖 圖
